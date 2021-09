Hombre de 82 años es enviado al Reclusorio Oriente por robar chocolate

MARcelin

Hoy, 9:56 pm

publicado por: marcel mtz mtz

esos hijos de su perra madre de soriana me chi-nga-ron con la tarjeta falabela. preferí pagar todo lo que en "CREDITO DE 24 Y 36 MESES" sin intereses para poder cancelar la tarjeta y luego me djeron que tenía que pagar la anualidad de 200 pesos porque no se creó el folio de cancelacion. pero sucede que el mentado folio lo crean ellos cuando se cancela la tarjeta. RECOMIENDO FUERTEMENTE QUE NO SAQUEN LA FALABELA, pero si ya la tienen, cancelenla pero pidan folio de cancelacion. soriana = rateros, rateros, rateros

