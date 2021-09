Estado debe garantizar personal médico que no sean objetor de conciencia: AIDH

Ante la despenalización del aborto en Coahuila, la Academia Internacional de Derechos Humanos (AIDH) resaltó la necesidad de que los Estados cuenten de manera integral con recursos económicos, humanos o de infraestructura para garantizar la práctica del aborto, como lo es personal de salud que no sea objetor de conciencia.

De acuerdo con Irene Spigno, directora general de la AIDH, la discusión de este tema ha persistido por muchos años.

“América Latina en este tema tiene un adeuda importante, pues son temas que en Europa se han discutido dese hace tiempo o de alguna manera resuelto, obviamente con una ponderación entre los distintos derechos en juego. Aquí no solo de trata del derecho a la vida o de la conciencia, pues entran en conflicto muchos derechos. Ningún derecho es absoluto y el tema aborto es uno de los casos más claros”, dijo.

Resaltó que independiente a eso también deben respetarse las posiciones distintas que se puedan plantear como es la opinión de la Iglesia, siempre y cuando no afecten los derechos humanos de las personas.

“Los Estados si pueden tener derecho a muchas posiciones, pero al final es la persona el centro de los derechos”, dijo.

En relación a que si personal de salud puede ser objetor de conciencia, Irene Spigno, destacó que en muchos países es normal que esta situación se presente, por lo que los Estados, deben de contar con recursos necesarios para garantizar este derecho.

“Lo que tienen que hacer lo hospitales es garantizar que haya médicos que no son objetores y que si lo puedan practicar, también es parte de no obligar a alguien a hacer lo que no quiera. Los Estados en general como aparato normativo, deben tener medidas, instituciones, instrumentos y políticas para a quienes quieren practicar el aborto y bajo ciertas condiciones se puedan hacer”, destacó.