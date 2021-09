Policía australiano estrella a un hombre contra el piso sin provocación y se vuelve viral

El suceso ocurrió en una estación de metro ubicada en Melbourne, Australia, cuando un hombre estaba hablando con varios oficiales de la policía y otro oficial se le acercó por atrás, lo sujeto de los hombros y lo estrelló contra el piso, provocando que la víctima perdiera el conocimiento.

La persona que grabó el video y lo publico en redes sociales declaro que los oficiales lo esposaron aún cuando estaba inconsciente y cuando despertó, el hombre preguntó por su madre. Además, la testigo declaró que había 'sangre y orina en todos lados'.

Hasta el momento se desconoce la identidad y estado de salud actual del afectado y los motivos por los que estaba hablando con varios oficiales.

El video de la agresión se volvió viral en redes sociales y la policía local declaró que están investigando el suceso para determinar si el oficial actuó de manera correcta, informó el portal Daily Mail.

WARNING

GRAPHIC CONTENT

at Flinders St Station

When Shane Patton said they won’t hesitate to use force

I think this was his vision pic.twitter.com/zpdLDa5ttL