VIRAL: Niña pide ayuda para encontrara a su gato de peluche extraviado en cine de la CDMX

El anuncio de una niña que busca a su gato de peluche, ofreciendo además una recompensa por éste, se ha viralizado en redes sociales, conmoviendo a internautas.

A través de redes sociales, usuarios se dieron a la tarea de volver viral el anuncio de la niña donde ésta adjuntó dos fotografías de su peluche 'Bb jaguar', añadiendo que éste se extravió el viernes de la semana pasada mientras visitaba un cine en la zona de Lindavista, en la Ciudad de México.

"El viernes 17 de septiembre fui al cine a la plaza Encuentro Fortuna, lleve a mi peluche conmigo desde que soy bebé, tenía tres años cuando me lo dieron. Al llegar a mi casa me di cuenta que no estaba en mi mochila, yo creo que se me cayó. Lo extraño mucho porque es mi mejor amigo de toda la vida", se lee en el anuncio.

La niña adjuntó también un número de teléfono al que pueden comunicarse si encuentran al peluche, además de señalar que habrá una recompensa de un dulce y 20 pesos para quien entregué a 'Bb jaguar'.

Hasta el momento el anuncio de la menor ha sido compartido más de 9 mil veces en Facebook.