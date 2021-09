'No es justo soportar sus actitudes'; estudiante confronta a profesor que sacó a alumnos de videollamada por fallarles el internet

Un estudiante confrontó a su profesor durante una clase en línea, después de que no le pareciera justo que sacara a algunos de sus compañeros sólo porque el internet les fallaba, escena que se ha viralizado en redes sociales.

Identificado como Juan Luis Medrano Wong, profesor del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien imparte clases en línea de Automatización Industrial en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) N° 1 Gonzalo Vázquez Vela, tomó la decisión de expulsara a aquellos estudiantes cuyo internet no les permitiera estar presentes en la videollamada.

"Si tiene problemas con su internet, va pa' fuera, eh", advierte el profesor durante la videollamada, para segundos después ser confrontado por uno de sus alumnos.

"No creo que sea justo tener que soportar sus actitudes en cuanto a la reunión porque no todos tenemos las mismas posibilidades de poder estar aquí (...) No tenemos que soportar que nos saqué de la reunión cuando unos ni siquiera tienen una buena cámara o un buen dispositivo o un buen internet", dijo un alumno que fue identificado con el apellido Parangueo, empezando una discusión con el profesor.

Asimismo el profesor comenzó a alegar que él 'tenía derecho' de sacar a los alumnos de la clase, después de que el joven le señalara que él ni siquiera activa su cámara.

El video no tardó en viralizarse en redes sociales, adjuntando además quejas de los estudiantes que señalaron que no es la primera vez que enfrentan un problema así con Medrano Wong, sin embargo, hasta el momento ni el CECyT ni el IPN se han pronunciado al respecto.