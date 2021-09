Denuncian abuso policial en Querétaro; oficiales embistieron con patrulla a dos jóvenes

Ernesto y Aarón se encuentran hospitalizados en el IMSS. El sábado 18 de septiembre tuvieron un percance con una patrulla del municipio de Pedro Escobedo, en Querétaro, cuando circulaban a bordo de una motocicleta.

Los familiares acusan a los uniformados de provocar el accidente que tiene entre la vida y la muerte a un adolescente de 14 años, mientras que la corporación afirma que el percance se debió a la persecución que se hizo de la moto, cuyo conductor hizo caso omiso de detenerse.

Margarita Ortega, abuela materna de Aarón, de 14 años de edad, recuerda que el sábado 18 de septiembre se encontraba en una reunión familiar cuando les avisaron que su nieto había tenido un accidente.

Tardaron en llegar al lugar del accidente, pues confundieron la ubicación del mismo. Cuando llegaron, ya habían trasladado a Aarón en una ambulancia.

"Nos fuimos al IMSS de Pedro Escobedo. Ahí no fue atendido porque nadie llevaba sus documentos (de derechohabiencia). Una de mis hijas me dijo que (Aarón) estaba muy grave, y que necesitaban el carnet. Fuimos a buscarlo y trasladaron al niño al IMSS de Zaragoza y 5 de Febrero, en Querétaro", indica.

Margarita recuerda que Aarón y Ernesto eran buenos amigos; en poco tiempo su amistad se había consolidado.

Aarón apenas había comenzado a estudiar el tercer año de secundaria, además de trabajar en un taller mecánico.

Dice que no es un excelente alumno en la escuela, pero es responsable, "es un chico muy activo, trabajaba, estaba trabajando; le gusta la mecánica".

La mujer confió en que las autoridades hagan algo para que el percance que sufrió su nieto y su amigo no quede impune y se castigue a los responsables.

En tanto, Ernesto, el padre del otro joven involucrado en el accidente, dice que hasta la fecha la autoridad no le ha dicho nada. Detalla que su hijo necesita una cirugía en una mano, pero no hay traumatólogo.

El hombre afirma que su hijo de 20 años sí usaba casco de seguridad al momento del accidente, al tiempo que reconoció que a veces "se toman las cosas a la ligera y no usan el equipo de protección adecuado".

Narra que él trasladó a su hijo al hospital porque no había ambulancia. En el IMSS de Pedro Escobedo le dijeron que ahí tampoco tenían una ambulancia, no había ni doctor.

Antes, cuando llegaron al lugar del accidente, los policías no los querían dejar pasar. Un policía incorporó a su hijo, mientras a Aarón, por la gravedad de sus lesiones, ya estaba en una ambulancia. "Yo recogí a mi hijo porque la paramédica me dijo que no había cómo trasladarlo. Entre otros ciudadanos y yo lo subimos a mi carro".

El abuso policíaco por parte de los oficiales en Pedro Escobedo está en otro nivel Embisten a dos menores de edad segun ellos por qué les marcaron el alto. Pero no fue así. Lo mas cínico es que el elemento que enviaste está vestido de civil#justicia_para_aron#justicia # pic.twitter.com/11uPjnjqQZ — Santiago Rojas (@Santiag42907359) September 21, 2021

Aarón está grave

De los dos jóvenes, Aarón es el que presenta más daños y su vida corre peligro. Tiene fractura de cráneo, pérdida de ojo izquierdo, y los médicos trabajan en salvarle el ojo el ojo derecho.

También tiene fractura en la columna vertebral, así como colapso pulmonar. A los familiares les dijeron que tenían que esperar 72 horas por un diagnóstico más favorable, aunque hasta el momento todo apunta a que las probabilidades de sobrevivir del menor son mínimas.

Fabián García, abogado de las familias, recordó que la Policía de Pedro Escobedo informó que se trató de una persecución, pero en los videos que hay en redes sociales no se aprecian patrullas siguiendo a la motocicleta, sino que vienen de otro lado.

Señalan ineficiencia en protocolo de actuación de policías

"El protocolo de actuación de los policías no se dio y la persona que ‘embiste’ a los jóvenes se retira del lugar de los hechos. Hay un video en redes en el cual una camioneta va detrás de la patrulla que retiró a este elemento de la corporación, elemento que viene vestido de civil", afirma.

Asimismo, agrega que comenzaron una denuncia penal contra quien resulte responsable del accidente por homicidio en grado de tentativa.

En los videos en redes sociales se aprecia a la motocicleta con dos hombres a bordo, que toman una calle a alta velocidad. Segundos después, aparece una patrulla tipo pick-up que persigue a la moto.

En otro video, el del accidente, se observa a la motocicleta circulando rápidamente sobre la Carretera Panamericana-El Sauz, cuando una patrulla, también pick-up, bloquea el paso a la moto, a menos de 20 metros de la misma.

Por la velocidad y la distancia tan corta, el conductor de la motocicleta no alcanza a frenar y se estrella contra la parte delantera derecha de la unidad policial.

Autoridades dan su versión

El mismo día del accidente, la Secretaría de Seguridad Pública de Pedro Escobedo dio su versión de los hechos.

En sus redes sociales publicó que "elementos de esta corporación marcaron el alto a dos personas que viajaban en una motocicleta sin las medidas de seguridad; los tripulantes de dicho vehículo intentaron huir del lugar, conduciendo de manera errática, a pesar de no contar con el equipo de protección".

Por ello, continúa, los oficiales realizaron las maniobras correspondientes para darle alcance: "Tras minutos de conducir de manera errática, los tripulantes de la motocicleta se impactaron contra una unidad, causando daños a la misma. De manera inmediata se dio parte a los cuerpos de emergencia".