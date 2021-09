Semana tres

Si hay algo que nos ha quedado claro por el momento en la NFL es que, de los cuatro equipos que nunca han llegado a disputar el Súper Tazón, solo para esta temporada los Browns estarían en una lejana posibilidad de hacerlo porque ni los Jaguares y que la estadística señala que nunca un equipo con un quarterback novato ha levantado el trofeo Vince Lombardi y que solo el legendario Dan Marino llegó al gran día en su primera temporada como profesional allá en el lejano 1985 pero que fueron barridos por los 49’ers, ni los Leones que después de la imagen que dejaron el pasado lunes en Lambeau Field y ni los Texanos donde por cierto estos últimos, hoy entran en batalla en su casa en Houston para recibir a las Panteras que comenzaron 2-0 en el inicio de la tercera semana, estarán nuevamente teniendo a sus aficionados con el sentido de la frustración.

Lo que llama la atención y aunque está muy joven la campaña, es saber si seguirán así los Carneros, los 49’ers, los Cardenales y los Halcones Marinos, aunque el equipo de Pete Carroll se encuentre 1-1 en el oeste de la NFC y preguntarse ¿Quién es más probable que se caiga? Porque el equipo de Sean McVay después de su victoria por 27-24 sobre los Potros en el Lucas Oil Stadium, se colocaron 2-0 pero no fue nada agradable ya que, la ofensiva, trastabilló durante un rato, y un colosal error de equipos especiales casi hizo que el juego girara en la dirección opuesta pero la creciente fusión mental entre Matthew Stafford y Cooper Kupp, redituó a las jugadas de bienvenida que la escuadra de Los Ángeles, necesitaba para sobrevivir y avanzar.

Y aunque no me cause placer el decirlo, hay que reconocer que Tom Brady, a sus 44 años, simplemente ha controlado su posición ya que lee el campo maravillosamente, siente la presión del bolsillo como cuando El Santo luchaba contra las Momias y que además, es poseedor de una mecánica perfecta y este es, especialmente sorprendente ya que exhibe habilidades físicas que de alguna manera parecen más agudas y que, para este domingo por la tarde, se tendrá quizá el juego de la semana al enfrentarse a los Carneros en la próxima sede del Súper Domingo .

Y después de sus impresionantes victorias sobre los Cuervos y los Acereros al comienzo de la temporada, es una gran declaración de intenciones por parte de los Raiders de Jon Gruden donde la ofensiva, dirigida por Derek Carr y con grandes contribuciones de Darren Waller, Henry Ruggs III y Hunter Renfrow, ha jugado a la altura de su potencial, pero es la defensa la que ha sido la verdadera revelación hasta ahora comenzando al frente, donde Maxx Crosby y Yannick Ngakoue están haciendo explotar los planes de juego y que, durante dos semanas, Crosby lidera la NFL con 15 presiones, mientras que Ngakoue, tiene 11 y veremos si esto es sostenible y tal vez, liguen su tercera victoria ya que recibirán a los pobres Delfines que fueron borrados del mapa y en Miami por los Bills donde la escuadra de Buffalo, recibe a Washington al mediodía de este próximo día 26.

El domingo en el horario estelar, un juego del cual no hay que perder donde San Francisco, recibe a los Empacadores y en el cual Green Bay, el pasado lunes parece que dejaron claro que, la sorprendente derrota en la semana uno frente a Nueva Orleáns, solo fue para irse de paseo a la Florida pero los 49’ers, no sabemos cómo se está desarrollando Trey Lance detrás de escena a los ojos de su equipo pero es justo preguntarse qué piensa realmente Kyle Shanahan sobre Jimmy Garoppolo liderando su ofensiva.

Los Broncos se encargaron de los asuntos en una victoria por 23-13 sobre Jacksonville en un juego que será recordado como la fiesta de presentación de Courtland Sutton después del desgarro del ligamento cruzado anterior y en donde, el talentoso receptor abierto de cuarto año, iluminó la secundaria de los Jaguares para 159 yardas en nueve recepciones, casi un año después del día en que sufrió su lesión de rodilla contra los Acereros; Denver reciben a los Jets y por seguro estará la tercera victoria mientras que, el lunes por la noche, un partido que llama la atención cuando los Vaqueros reciben a las Águilas estando las dos escuadras con una victoria y una derrota.