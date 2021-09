El partido que viene debería ser el más importante, dicha sentencia tendría que ser la constante de cada previa (si es que no lo es ya) para entrenadores y equipos. El pasado se fue y el presente es lo que vendrá, no hay más.

“Empate con sabor a derrota”, parece, en cambio, la constante para muchos en Santos Laguna. El domingo pasado, se consumó el sexto empate del torneo, a cambio de solo dos victorias y una derrota. Pero esta última igualada no es para nada despreciable, si lo vemos desde la perspectiva que se consiguió un punto cuando todo parecía perdido. Más aún, si vemos que durante el encuentro, Puebla pudo haber arrollado al equipo de casa… de no haber sido porque es Puebla.

Entonces el punto tiene que ser bienvenido y lo que hay que analizar es porque en la jornada 9, Santos sigue batallando para conseguir triunfos (sobre todo en casa). Se ha desaprovechado los históricamente “rivales a modo”. Se ha desaprovechado la localía. Se ha dejado de generar futbol ofensivo eficiente y ahora hasta Lajud carga con abucheos, luego de haber mostrado un desempeño bastante aceptable y cumplidor. Hasta el domingo.

Guillermo Almada salió a decir que la pretemporada no fue la que hubiera querido. Que los seleccionados llegaron tarde y con otra carga de trabajo diferente. Que no ha contado con plantel completo. Que venían de disputar una final del torneo anterior. Todo suena a excusa cuando de antemano sabes a lo que te vas a enfrentar y cuando el calendario ya pasa de la mitad del torneo. Creo que todos hemos podido ver lo mucho que se ha batallado para tener un cuadro titular estable, pero no es algo de este campeonato y no era algo que parecía afectarle tanto al equipo antes. Al menos, no en la consecución de resultados de tres puntos.

Puebla puso en predicamento a un Santos que se ha venido mostrando sin ideas y que a media semana cayó en Estados Unidos en una copita sacada de la nada, tan intrascendente, de no ser por la necesidad imperiosa del club de Irarragorri de alcanzar algún logro internacional.

La semana para Santos no fue pues, nada halagadora. ¿Qué hay que hacer? Ver hacia adelante, porque no hay partido más importante como el que está por jugarse.

El próximo domingo viene Rayados luego de ganar su clásico y luego de meterse a la final de la “Concachampions”, un torneo de corte internacional que, aunque muchos no lo quieran ver, es el de mayor relevancia en la zona en la que habita la Liga MX.

Santos contra Rayados; hace una semana, ambos estaban debajo de los 8 primeros en la tabla con la misma cantidad de puntos. Luego de la jornada 9, Monterrey se fue a la quinta posición con 14 puntos mientras que la escuadra lagunera se quedó en el puesto 10 a solo dos unidades de distancia. La oportunidad se presta para invertir papeles, si es que Almada y los suyos encuentran las redes del arco rival.

Vanessa Rodríguez, muy activa en Twitter, considera que ante Monterrey está prohibido perder. Seguramente no será la única en la Comarca que opine de esta manera. Recordemos que con Rayados se tiene una fuerte rivalidad que ha desembocado en títulos para ambos, con enfrentamientos directos en liguillas, finales y torneos continentales.

Amén de lo que pueda pasar el próximo domingo en el estadio Corona, se trata del partido más importante para Santos y podría ser el parteaguas de aquí a que termine el campeonato. Podría, incluso, definir el rumbo para ambos en lo que resta del año.

Antes que cualquier otra cosa, lo fundamental es que se brinde un espectáculo limpio sobre la cancha y que no trascienda de forma negativa en las tribunas y sus alrededores. Se trata de futbol y el futbol debería ser fuente de alegrías… o por lo menos, de sano entretenimiento para los que lo vemos desde lejecitos. Ya veremos qué pasa.

Para el diálogo, me encuentras como @Foko_54 en Twitter. También respondo en @Champs_MX.