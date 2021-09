Consejeros de Morena en Coahuila se sintieron excluidos en Alianza Popular nacional

Consejeros estatales de Morena en Coahuila señalaron que la Alianza Popular para continuar con la Transformación de México que fue convocada por el dirigente nacional del partido Mario Delgado no incluye a la militancia que durante muchos años ha contribuido al crecimiento y fortalecimiento del proyecto de transformación de la vida pública en el país.

Dijeron que no coinciden con una visión de alianza cupular, sin la integración de los órganos locales del partido como esta entidad, donde están funcionando el Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal.

Hace unos días, Mario Delgado convoco a una “gran alianza nacional” para continuar con la transformación de México. Dijo que deben reorganizarse para lograr una movilización histórica que asegure el triunfo contundente en la consulta para la ratificación de mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y así evitar el viejo régimen neoliberal. El documento circuló en redes social y fue emitido por el Comité Ejecutivo Nacional y vienen incluidos algunos gobernadores, senadores y senadoras de la República, así como diputados y diputadas federales.

“Nosotros queremos decirle a la gente que nos parece loable que haya un esfuerzo de mucha gente para lograr avanzar en esta Transformación.

Sin embargo, para nosotros no es suficiente lo que se está haciendo puesto que no estamos contemplados por un lado los Consejeros nacionales que no nos comentaron, los consejeros estatales aquí presentes que tampoco fueron comunicados o consultados antes de emitir el documento”, señaló la morenista, Miroslava Sánchez Galván. Indicó que para que la alianza “sea más popular” deberían de estar todos y todas incluidos y en una forma más amplia. “No nada más que nos incluyan sino que seamos partícipes, actores que opinan, que proponen el cómo avanzar en Morena, eso es importante, no nada más porque queremos aparecer de membrete en un documento sino ser parte de, como fundadores o militantes que durante muchos años hemos trabajado, hemos construido este proyecto en el que creemos. No es correcto que emita un documento en donde no estemos contemplados”, precisó.

Lo anterior lo dieron a conocer este miércoles en rueda de prensa ofrecida en Torreón.