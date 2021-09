AMLO ve condiciones 'inmejorables' para que EUA apoye en migración

MARcelin

Hoy, 10:42 am

publicado por: marcel mtz mtz

también hay condiciones inmejorables para que los ninis hagan algo y también para que estudien. hasta les pagar por ir a estudiar y que creen????????? ...... SIGUEN IGUAL, SIN HACER NADA. Si no pueden les ayudo ........ si no saben, les enseño....... pero si no quieren, ahí ta más ca-brón ............ los gringos están igual...... no van a ayudar a nada, y menos si no tienen obligacion ..... a los gringos te podrás acostar con su vieja y les vale madre pero AH COMO ESTÁ CA-BRÓN QUE LE SAQUES UN DOLAR .......

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 1