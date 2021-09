AMLO rechaza reducción a presupuesto del Conacyt para 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este miércoles que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) vaya a tener una reducción en su presupuesto para 2022, sino al contrario, tendrá un aumento del 11.3% nominal y 7.3% real.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que ayer Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), le informó que en la mañanera se le habida preguntado sobre una presunta caída en el presunto para el Conacyt, lo cual señaló que no era correcto.

"Esto me lo envió la subsecretaria de Hacienda, y me da gusto también que (funcionarios) están pendientes: 'hoy le preguntaron en la mañana por el presupuesto del Conacyt para 2022, le dijeron que tenía una caída de 11.26%, pero eso no es correcto, tiene un crecimiento de 11.3% y de 7.3% real'".

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente indicó que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022, el Conacyt se fortalecerá.

Detalló que para 2022 habrá un aumento en el presupuesto para las becas en posgrado, puesto que se destinarán 12 mil 442 millones de pesos, lo que representará 3.8% mayor al año pasado.

En cuanto al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el presidente López Obrador informó que el presupuesto será de 7 mil 277 millones de pesos, lo que significará 31% más que el año pasado, para atender a 38 mil 127 investigadores.