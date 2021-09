VIRAL: Hombre apuñala a su esposa por 'infiel' y el 'amante' la deja morir

Los hechos que fueron registrados por cámaras de seguridad en el estado de Gerais, en Brasil, durante el viernes, muestra a la mujer que fue identificada como Priscila de Sousa Goncalves, de 21 años de edad, ser perseguida por su esposo de 30, hasta que éste la alcanza y la acuchilla por la espalda.

Al verse herida, Priscila intenta abordar el vehículo del hombre que la acompañaba, su presunto amante, sin embargo, éste la baja del automóvil, dejándola tirada en la banqueta junto a sus pertenencias.

De acuerdo a medios brasileños, el esposo de la mujer se habría dado a la fuga de inmediato, aunque fue capturado horas después acusado de feminicidio por la muerte de Priscila.

O marido pega a esposa, com o amante e dar uma facada nas costas da esposa e fuge. Ela não resistiu e morreu dentro do carro do amante... o amante vendo que ela morreu a abandou na calçada. pic.twitter.com/0Lb7Ivy0vK