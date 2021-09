Dicen nuestros subagentes, disfrazados de policía montado, que a la provincia de Coahuila "cuando no le llueve le llovizna". Y es que ni bien sale de un problema, como el reciente enfrentamiento de policías coahuilenses y miembros de la Sedena con civiles armados que permitió abatir a nueve traviesos, cuando ahora le llegan decenas de miles de migrantes haitianos, hondureños, venezolanos y hasta colombianos que ya están por cumplir una semana en los municipios fronterizos de Acuña y Piedras Negras, generando una grave crisis en su afán por cruzar hacia Estados Unidos. La medida que tomaron las autoridades del vecino del norte de cerrar totalmente el puente internacional con Del Río, Texas frenó drásticamente tanto el tránsito doméstico como el comercial y de carga en ambas direcciones, lo que ahorcó el comercio de maquiladoras, hoteles, hospitales y el movimiento escolar.

Mientras el Gobierno texano pide una declaratoria de emergencia, en Coahuila las autoridades ordenaron reforzar la seguridad, colocando filtros para garantizar los derechos humanos de los propios migrantes, pero también salvaguardar los intereses de los que habitan en este lado de la frontera; y hasta reunión de emergencia con las autoridades texanas en la aduana de Eagle Pass se citó para buscar soluciones que atiendan lo humanitario, pero también la seguridad y salud en medio de la pandemia por el funesto COVID, que apenas como que está disminuyendo en la entidad y nadie quiere que se disparen los contagios por el impresionante hacinamiento de los centroamericanos abajo del puente y en el parque Braulio Fernández Aguirre. Mientras tanto el Gobierno federal dice no tener problema de que se queden en territorio nacional; claro, ni un peso ha ofrecido para ayudar a los Municipios donde decidieron instalarse y eso que son de su mismo partido.

Otra "sorpresa" se da por el lado de Lerdo en el tema de Agua Saludable, donde ya se sospechaba que el apoyo del edil está sujeto a que lo apoyen a él en la reelección que quiere más que cualquier cosa en la vida o los líderes del Módulo 03, que desean se cumpla su carta a Santa Claus a rajatabla para sumarse al único proyecto del presidente para la Comarca. Ahora nuestros subagentes descubrieron otro "prietito en el arroz", como se decía antes, y corren el riesgo de que los tilden de quién sabe qué cosas por no usar el lenguaje políticamente correcto. Nos comentan que quitan oficialmente del cargo al administrador del parque estatal Cañón de Fernández. El cambio de administrador es relevante porque se da en un contexto donde la asociación Prodenazas ha tenido una postura crítica hacia el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, específicamente a través del ambientalista Francisco Valdés Perezgasga, quien durante años fue administrador del Cañón de Fernández y también durante años ha buscado regresar a ocupar dicho cargo. ¿Será?

Nuestros subagentes, disfrazados de café de olla recalentado, nos reportaron con lujo de detalle los pormenores de la reunión que sostuvo a inicio de la semana el alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda, con los becados… Digo, regidores de su planilla, incluidos los sobrevivientes del PRD, pues, para los que no recuerdan, el resucitado Partido Revolucionario Institucional fue en alianza con los "amarillos" en las elecciones del pasado 6 de junio. El motivo del acercamiento, además de compartir el pan y la sal, fue dar una especie de banderazo de salida a lo que serán ya constantes reuniones para tomar acuerdos de las fechas en que deberán recorrer los pisos del edificio más caro de la ciudad y echarle un ojo a las oficinas desde donde cobrarán durante los próximo 3 años, a partir del 1 de enero; pero lo que llamó la atención fue el "speech" que se aventó, en el que los conminó con tono de orden a que con tiempo se capaciten sobre leyes, disposiciones y reglamentos que se supone deben saber antes de entrar en funciones, pues no aceptarán curvas de aprendizaje.

Llamó harto la atención que uno de los que presidieron la reunión fue el actual diputado y exalcalde Eduardo Olmos, a quien, por cierto, le tuvieron que desconectar el micrófono para que dejara hablar al alcalde electo.

Y andando por los lares de la administración municipal entrante, nos comentan que aunque hay muchos priistas que se sienten merecedores de quedarse en algún puesto para seguir viviendo de la sagrada nómina, la realidad es que no habrá tal. Incluso decenas de los que anduvieron en la campaña y que ahora sienten que a fuerza les deben dar trabajo también andan equivocados. Los primeros nombres que alcanzaron a escuchar los subagentes que fueron tachados de la lista oficial son los de la síndica Dulce Pereda, quien más bien se apagó. Vio claras señales de que no continuará trabajando ahí, ya que no es de las querencias del edil electo; ser del grupo de Rigo Fuentes como que no le benefició en nada. Dicen sus malquerientes que cuando mucho la mandarán al Pueblo Mágico de Parras para que desde allá siga gritando en la grilla priista, que se va a poner buena. El otro personaje es el eterno gerente técnico del Simas, Raymundo Rodríguez, mejor conocido como el "bypass", porque cierra las redes de abasto de agua como se le antoja, un día en una colonia, otro día en otra y así se la pasa. Más de uno asegura que es plan con maña, por lo que ahora pasará a disfrutar de los paseos en sus motocicletas de alta gama.

Vaya que ha dado de qué hablar y desde luego despertó mucho sospechosismo la información manejada por la plataforma Karewa Laguna, una herramienta más del CCIL por abonar a la transparencia de los Gobiernos, y vaya que se necesita. El hecho de que Torreón haya erogado más de 524 millones de pesos en dos años del total de su presupuesto en obras otorgadas mediante el sistema de adjudicación directa no es un asunto menor y pone en entredicho la responsabilidad del jefazo de Obras públicas. Es prácticamente el 50 por ciento del presupuesto ejercido en el Ayuntamiento el que se destinó a este procedimiento, que, de acuerdo con la ley, es exclusivamente para casos de urgencia o de seguridad, pero también se pueden dividir montos altos en varios contratos "chiquitos" y se asignan sin mayor problema. Respecto al 36 por ciento de contratos de obra por invitación restringida, pues el "truco" está en invitar a tres empresas y la beneficiada es la que presente mejor propuesta técnica y económica, pero se ponen de acuerdo previamente y las descalificadas se rolan y les toca ganar en los siguientes concursos; para comprobarlo nomás hay que echarles una revisadita a los contratos. Lo que más sorprendió es que la práctica supera a los partidos, es decir, el mismo fenómeno se presenta en la hermana república de Gómez Palacio, gobernada por Morena; y en Lerdo, como no hay obra pública, pues hasta el momento no se ha podido revisar nada, pero, a decir de los subagentes, la cosa anda por las mismas.

Así como las autoridades municipales entrantes decidieron empezar ya a meter las manos en los rumbos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, por lo pronto para ver el estado de fuerza que hay, armamento y estado de las patrullas, ahora lo harán en las áreas de Vialidad Municipal, que están en el mismo edificio y en las mismas condiciones, es decir, ya sin rumbo. El hecho de que estén a poco más de tres meses para terminar el actual gobierno trae a los tránsitos vueltos locos, pero no en la vigilancia vial sino en "aprovechar" lo que se pueda. Así las cosas, tuvieron que suceder aparatosos accidentes fatales para que en la autopista Torreón-San Pedro regresaran los operativos de vigilancia en forma disuasiva y el llamado "radar", que por lo menos hace que los conductores le bajen al exceso de velocidad, porque tomaron la vialidad como pista de carreras, y es el mismo caso del periférico, donde en alguna ocasión se aplicó una medida bautizada como "Carrusel", pero que perdió su efectividad porque en tiempos del tristemente célebre director consentido Pedro Luis Bernal, que sigue activo en el área jurídica municipal, se convirtió en una acción meramente recaudatoria.