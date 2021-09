Legisladores panistas piden que exgobernador Jorge Torres enfrente justicia coahuilense

La diputada panista Mayra Lucila Valdez pidió que el exgobernador Jorge Torres sea llevado ante la justicia mexicana al indicar que cometió delitos en en el estado.

A través de un punto de acuerdo en Congreso Local indicó que la Fiscalía General del Estado debe de realizar todas las acciones necesarias para impedir que el exgobernador del estado, Jorge Torres López, intente evadirse de la justicia coahuilense.

Indicó que el exgobernador purgó una condena en Estados Unidos por sobornos.

El gobierno de Estados Unidos hizo formales los cargos contra el exgobernador el 27 de noviembre de 2013.

“Las autoridades del vecino país dieron a conocer que solicitaban que Torres López fuese detenido con fines de extradición en México o en cualquier otra parte del mundo para enfrentar cargos, entre otros delitos, por lavado de dinero y fraude bancario”.

“… Los cargos derivan de las transferencias realizadas por ambos ex funcionarios (Javier Villarreal y Jorge Torres) a bancos de Texas en 2008, que fueron utilizados como puente para depositar poco más de 5 millones de dólares en cuentas de dos bancos de las Bermudas”.

En diversas notas periodísticas nacionales e internacionales se indicó que Torres López diseñó un esquema para defraudar a JP Morgan Chase Bank.

“Los coahuilenses esperan acciones rápidas, eficientes y contundentes para que se haga justicia en el caso del exgobernador, y que todos sus cómplices sean también investigados; pues queda claro no que no actuó solo y debe haber otros servidores o ex servidores públicos involucrados en los hechos ya conocidos”.

La fiscalía del estado no ha indicado si cuenta con denuncias contra el exmandatario.