Aficionados de los 'Cowboys' terminan en un lago tras reñir después de un partido

El suceso ocurrió afuera del SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California, cuando al finalizar un partido entre los equipos de Los Angeles Chargers y los Dallas Cowboys, varios aficionados del equipo visitante comenzaron a reñir a golpes justo afuera del recinto, en donde decenas de personas se vieron involucradas.

Luego de varios golpes y empujones, dos aficionados terminaron cayendo a un lago artificial, en donde continuaron golpeándose entre sí y un tercer hombre saltó al agua para continuar la pelea mientras los demás involucrados sólo observaron desde la orilla.

El portal New York Post reportó que esta no fue la única pelea que se desató tras la derrota de los Chargers, pues varios videos de peleas dentro y fuera del estadio fueron publicadas en redes sociales.

Chargers fans wanted all the smoke, but ended up getting jumped by several Cowboys fans pic.twitter.com/wRHSFrPszx