Bicicleta eléctrica explota tras ser arrollada por un tren subterráneo

El incidente ocurrió en una estación de metro ubicada en Queens, Nueva York, cuando una persona deliberadamente colocó una bicicleta eléctrica perteneciente a la compañía Citi Bike, la cual es proveedora de un servicio privado de bicicletas compartidas, sobre las vías y una persona captó el momento en el que fue arrollada.

En el video, el cual se volvió viral en redes sociales, se observa a la bicicleta acostado entre las dos vías y se escucha a una mujer decir 'oh Dios mío, oh, no,no,no,no' segundos antes de que arribara el tren que pasó por encima del pequeño vehículo eléctrico, el cual explotó y provocó una 'nube' de chispas momentos después.

Las autoridades locales reportaron que ninguna persona resultó herida y no se reportaron daños materiales además de la bicicleta y hasta el momento no han podido identificar a la persona que colocó la bicicleta sobre las vías, pero están investigando el suceso, recogió el New York Post.

Sometimes crazy events are less impressive than you'd guess. But a subway train hitting a rental e-bike someone threw on the tracks delivers exactly the spectacle you'd expect. (Captured by "duckthisduckingship" on insta, but since hidden or I'd link directly.) pic.twitter.com/jG56B52zRS