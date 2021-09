Alcalde llama a ser solidarios con migrantes que pasan por Torreón

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó que de parte de la administración municipal existe un entendimiento de la situación humanitaria que viven personas de Centroamérica y de Haití, quienes recientemente se han visto desplazados de sus países y cruzan por Coahuila, para intentar establecerse de alguna forma en Estados Unidos.

Señaló que pese a que no han detectado cantidades considerables de migrantes de esos lugares, el municipio de Torreón se encuentra al pendiente de que puedan ser susceptibles de algún apoyo para facilitarles su viaje en la medida de lo posible, especialmente proporcionando alimentos, ropa, cobertores u otros materiales en especie que les sean de utilidad.

“Entender la situación humanitaria de esta gente que sale de sus países porque no tiene, literalmente ya condiciones, garantías de una vida digna, la gente no deja su hogar, no deja su patria por gusto, la gente sale en búsqueda de mejores oportunidades y entenderlo, ser solidarios con los migrantes que pasan por aquí en la Comarca Lagunera”.

Indicó que en caso de que el número de personas de Centroamérica o Haití aumente en la ciudad en próximos días, se podrían diseñar acciones especiales para dar la atención necesaria en materia de alimentación, vestido u orientación en general.

“En la medida que podamos colaborar, contribuir, pues lo vamos a hacer, brindando el apoyo que podamos hacer… Digo, no tenemos una migración en la Comarca Lagunera, pero yo creo que la sociedad es solidaria y hay que entender, esta es una situación humanitaria y hay que verlos como personas, merecen también respeto”.

Hasta esta semana las autoridades han detectado un flujo habitual y regular de migrantes centroamericanos que pasan algunos días recolectando dinero en cruceros y centros de apoyo social, en tanto que personas de Haití se han detectado alrededor de 20, que permanecen a la expectativa de poder reanudar su travesía hacia el norte desde la Central de Autobuses de Torreón.

