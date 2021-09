Sugey lleva 18 días desaparecida

Se cumplen 18 días de la desaparición en Mazatlán, Sinaloa de la joven Yajaira Sugey Parra Hernández de 20 años, quien estaba acompañada de David Garay Quiñones de 24 años, cuando salían del hotel ALO en la Zona Dorada alrededor de la 1:00 de la tarde el pasado 4 de septiembre.

ESTO SE SABE DEL CASO

A las 3:00 de la tarde se comunicó con su familia, donde les platicó que se encontraban comprando unos pollos para comer y cuatro horas después, a las 7:00 de la tarde, subió a sus historias en redes sociales que estaban en el Malecón y desde ese momento ya no se supo de ellos.

Al interponer la denuncia en la Fiscalía de Sinaloa de inmediato las de Coahuila, se pusieron en contacto para coordinar las investigaciones sin resultados hasta el momento.

FISCALÍA DE DURANGO NO COLABORA EN LAS INVESTIGACIONES

Por su parte la Fiscal General de Durango, Ruth Medina, informó que no colaboran en las indagatorias, ya que los hechos no vinculan a Durango, por lo que no hay colaboración con las autoridades de Coahuila y Sinaloa, y deben ser las autoridades de Torreón las que deben enviar la petición para que ellos colaboren.

