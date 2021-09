Una historia de amor, solidaridad y entrega que no conoce límites

En uno de los momentos más complicados de la historia contemporánea de España (1930), y en un contexto de tensiones políticas y violencia desmedida, la historia de tres uruguayos que dedican su vida para ayudar a los perseguidos por la milicias republicanas durante la Guerra Civil, seducen al escritor y periodista Diego Fischer para realizar una impecable acuarela histórica que publica bajo el sello editorial de planeta "Cuando todo pase".

Preciso y acertado en la investigación, recursivo en el lenguaje, pero sobre todo apasionado por recategorizar la historia, el escritor uruguayo se sumerge en la vida de Daniel Cibils y las hermanas Dolores y Consuelo Aguiar-Mella. Una particular visión del conflicto bélico que azotó a España por más de tres años y dejó miles de muertos, hacen parte de la más reciente historia de Fischer.

Más allá de recordar el papel de las mártires uruguayas en este episodio de la historia, Diego capta el aroma del momento histórico, y nos permite acompañar a sus personajes, por lugares tan encantadores como nostálgicos.´

-¿Cómo llegó a tus manos una historia tan relevante para el contexto actual que atraviesa América Latina?

No sé cuán importante es. Me propuse contar una historia porque llegó a mis manos, mejor dicho a mi conocimiento, una historia que involucra a tres uruguayos y se ubica en la antesala a la Guerra Civil española. No es un libro sobre la Guerra Civil, quiero dejarlo claro, no podría serlo porque para escribir sobre este suceso tendría que tener un conocimiento muy profundo del tema y no lo tengo. Si es un retrato de los momentos previos a lo que fue la Guerra Civil española.

Digamos que el libro transita en el tiempo en sus partes fundamentales, por los primeros años de la década del 30, donde la monarquía cayó, el rey no abdicó pero si se tuvo que marchar a Francia en primera instancia, y de un día para otro, los españoles que siempre habían sido un reino, con excepción de un pequeño periodo en la era napoleónica, se encuentran que son una República. Amanecieron en abril de 1931 con que eran una república.

-Pero en el tránsito de la historia coinciden muchos puntos con la actualidad…

Tú sabes que cuando uno escribe un libro y lo publicas, las interpretaciones y los análisis corren por parte de los periodistas y por supuesto de los lectores. No escribí este libro ni fue publicado por el contexto que se vive en la región y en América Latina, quizá haya algunos puntos de encuentro con la actualidad, pero ese no fue el propósito. Primero yo me enteró de la historia de Daniel Cibils por una de sus hijas y luego cuando comienzo la investigación, en la cancillería uruguaya de Montevideo, me encuentro con la historia de Dolores y Consuelo, que si bien hace unos cuantos años había tenido noticias de ella, cuando fueron repatriados sus restos o las reliquias como se les dice, colocadas en una urna en un lugar importante, donde fueron ellas mismas bautizadas en el Siglo XIX, fue lo que me llevó, por lo menos a mí, a ver una historia interesante de contar.

-Los datos y la investigación son evidentes, pero el lenguaje narrativo atrapa ¿lo escribiste como te hubiera gustado que te contaran la historia?

Todos mis libros se sustentan en una investigación previa, yo no soy historiador, soy periodista. Pero siempre tiene que haber un elemento noticioso que me lleve hacer esa investigación, en este caso fue enterarme, por un anécdota si se quiere muy menor, de ese periplo de vida de Cibils en los tiempos del escorial, los documentos son siempre el sustento de mis historias, porque pongo énfasis en esto, la tradición oral a veces siempre está presente, pero la tradición a veces o casi siempre tiene un sustento de realidad, a veces va siendo modificada o transformada con el transcurso del tiempo y cuando va pasando de generación en generación.

Yo para dar por bueno en esa historia que había escuchado, por supuesto que no fueran solo anécdotas, que fue una conversación más extensa con los hijos de Cibils, tuve que investigar para darle un sustento documentario, y fue la gran sorpresa, porque es una historia vista desde otro ángulo, vista desde otra mirada, a la que estamos acostumbrado por lo pronto en el Río de la Plata, creo que también en México, a que nos cuenten los relatos que hemos leído y escuchado todo es tiempo.

Si creo que es muy importante para las nuevas generaciones, que puedan leer este libro, lo más importante sería que les generara inquietud, que dudaran también de lo que yo allí afirmo y que buscarán otras fuentes para tener un panorama más completo y de esa manera aproximarnos a la verdad.

-¿Coincides que para muchos lectores es más fácil acercarse a la historia por la literatura o el periodismo, que por la historiografía?

Plenamente. Es más, en mi experiencia de estos años, yo siempre digo que soy un periodista que escribe libros, creo que en parte se nota, por la documentación, las fuentes que consulto y por el lenguaje llano y directo, sin arabescos. La formación periodística en mi pesa mucho, y también la mirada, el olfato que tenemos los periodistas o quienes nos apreciamos de tal, creo que es muy importante la mirada que nosotros como periodistas, como profesionales de la comunicación, a través de investigaciones y libros, podemos brindar. Que muchas veces entra en colisión con lo que la historiografía tradicional cuenta, por lo pronto en el Uruguay.

Tenemos una historia escrita siempre, y en estos últimos años también, con una mirada hemipléjica, con una única mirada, me parece que es un aporte interesante a las nuevas generaciones y a las generaciones mayores este tipo de historias que están sustentadas en documentos y en la historia, lo que yo novelo o ficciono, son episodios que entiendo hacen más ágil y más atractiva la lectura.

-Dentro de la novela hay una historia de amor, con imágenes poéticas precisas ¿en ese caso recurriste más a la literatura que a la historia?

Sin duda, todos somos producto, como diría Isabel Allende en uno de sus libros: "somos la suma de nuestros días". Somos el producto de los libros que hemos leído, evidentemente esas licencias literarias que me tomo es simplemente para hacer más seductora la lectura, y que no sea una cronología, o lo que los historiadores por profesión hacen, mostrar hechos y documentos, en muchas ocasiones son hechos efusivamente fríos.

Te pongo un ejemplo, en el Uruguay, la historiografía, a lo largo del Siglo XX, ha mostrado a sus héroes, a sus personajes notables solos, sin espiritualidad, es decir, son hombres y mujeres que no profesaron ninguna religión, sea la católica, por supuesto mayoritariamente, o judíos, si se quiere, pero ese aspecto del ser humano que yo lo considero esencial, no cuenta en los libros de historia en mi país.

No se puede negar al ser humano sin su espíritu. En el caso de mi personaje Dolores y Consuelo, esa espiritualidad, esa fe cristiana, motivó, movió sus vidas y también las llevó a la muerte.

-¿Necesitamos desmitificar y humanizar a los personajes de la historia para comprender el presente?

Si, desmitificarlos sin destruir el mito. Es lo que yo he intentado en mis trabajos anteriores y también de alguna manera en "Cuando todo pase".

-Parece que la novela habla de fenómenos tan vigentes como la migración, aunque pasaron hace 90 años…

Tal cual. Y lamentablemente esa rueda sigue girando, cada vez es más cantidad de gente la que tiene que abandonar su tierra, ya sea por razones políticas (me refiero a la América Latina de hoy), en México por el tema de la cercanía a Estados Unidos es igual; en Uruguay desde hace años se ha recibido oleadas de miles de venezolanos que vienen aquí a buscar el horizonte que su país no les está dando, los cubanos también se cuentan por miles en los últimos meses, muchos son víctimas del tráfico de personas.

En aquella época, 1930, eran las mismas razones, políticas, y en el caso de los padres del personaje de mi novela Dolores y Consuelo, fue una razón económica, la situación que gozaba la familia en Montevideo no era viable para mantener, por eso vuelven a España, de donde es originario el padre, buscando reinsertarse en una sociedad de la que había huido por razonen non santas, había sido el asesor de un reconocido estafador, que había estafado en España, luego en Argentina, y terminó sus días estafando, y vaya como, en el Uruguay.

-Se percibe un dejo de nostalgia en la historia, los lugares adquieren por momentos el estatus de personaje ¿es propio de quien pierde sus raíces y emigra?

Eso es propio de la migración, pero también es propio del Río de la Plata. No te olvides que tenemos el tango acá. Como dice en una breve conversación a Dolores, que pudo llegar a terminar en pelea, el dueño de una tienda en el centro de Madrid en 1930: "nosotros somos del tango", y este hombre que era un indiano, había hecho fortuna en Cuba y había vuelto a España, rechazaba el tango porque siempre hay un personaje que tiene nostalgia de algo, esto es un sello del Río de la Plata y creo que lo llevamos tanto uruguayos como argentinos en el alma.

Por eso está Gardel. Una cosa que siempre hago en mis libros es describir lugares geográficos puntualmente, en este caso en Madrid, en Montevideo, porque la gente tiene después la posibilidad, quien lea el libro, de recorrer los espacios, los lugares donde transitó la historia. Allí hay dos lugares, el Río Jano, el café a metros de la Puerta del Sol, otro es la chocolatería de San Ginés, y después todas esas calles bellísimas del Madrid antiguo. En el caso de Montevideo en menos la presencia, pero como señalas hay un edificio emblemático aun hoy, que han transcurrido 85 años del asesinato de Consuelo y Dolores, el Palacio Salvo, que en toda postal de Montevideo se ve, entonces era un edificio recién construido y desde el que Cristina, uno de los personajes de la novela, puede apreciar toda la ciudad. A pocos pasos está la Catedral, que hoy guarda las reliquias de Dolores y Consuelo.

LA HISTORIA

La violación y el asesinato de dos mujeres uruguayas en Madrid es parte de un siniestro plan elaborado por las milicias rojas que, al descubrir el apoyo y la ayuda que los diplomáticos latinoamericanos les brindaban a religiosos y políticos perseguidos por el gobierno republicano, deciden enviar un sangriento mensaje.

Los avatares de Daniel Cibils, un joven uruguayo de la alta sociedad montevideana y sobrino del embajador de Uruguay en Madrid, que cursa sus estudios en el colegio de El Escorial, nos cautivan y nos acercan al dramático ambiente de la década de 1930.

La presencia de Uruguay en la fugaz República española y en el comienzo de la guerra civil fue mucho mayor de lo que la historia nos ha mostrado. Con documentación inédita, recabada en ambos lados del Atlántico, Diego Fischer relata en Cuando todo pase las tragedias, intrigas y amores que protagonizaron varios uruguayos en una España dividida, empobrecida y azotada por la crisis que desembocaría en una guerra fratricida.

Cuando todo pase es una muy lograda pintura de época que comienza con la partida del lujoso transatlántico Giulio Cesare del puerto de Montevideo rumbo a Barcelona, con la ilusión de varios de sus pasajeros de conquistar Europa. Al llegar a España, en las calles de Madrid percibirán la incertidumbre y la desolación, y sufrirán las intrigas del poder que domina un país decadente que seguiría enviando a América a miles de sus hijos.