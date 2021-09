Aispuro vislumbra dificultades en formulación de decreto por volumen exigido por módulo 03

"Pensar que se pueden aumentar, por decreto, esos volúmenes de agua pues... es que esos dependen de la naturaleza, dependen de Dios literalmente", dijo el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, al ser cuestionado sobre la petición que realizan los usuarios del Módulo 03 San Jacinto-Jerusalem, de Lerdo sobre el volumen de agua que exigen les sea garantizado.

Este módulo es el único de los 17 módulos que se encuentra todavía en oposición al proyecto de Agua Saludable Para La Laguna porque consideran que las obras que se harán para derivar agua de la presa perjudicará sus labores productivas y es que los usuarios de este módulo disponen de agua casi todo el año, producto de la apertura de presas pero también de los escurrimientos en el Cañón de Fernández, mismos que aprovechan y que consideran que una vez que funcione la derivadora y la potablizadora contempladas en el proyecto ya no contarán con esta agua que usan para sus cultivos, versión que se contrapone a lo que dice la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dependencia federal que asegura que sí seguirán contando con el volumen actual que aprovechan de los escurrimientos.

El mandatario estatal insistió en que el proyecto no va a afectar a los campesinos.

"No estaría yo aquí si tuviera duda que a los productores se les fuera afectar, reconozco que hay inquietudes muy válidas algunas se podrán no sólo tomar en cuenta sino incluir o modificar algunos esquemas pero creo que primero tenemos que escuchar a todas las partes porque no todo lo que se plantea es posible y Conagua tiene sus limitantes, el agua es vital", dijo Aispuro.

No obstante, la directiva del Módulo exige que se formalice dicha aseveración de la Conagua, es decir, un compromiso formal mediante documentos sobre el volumen que recibirán y de hecho piden un decreto donde se indique que contarán en el futuro con los 18 millones de metros cúbicos que requieren para sus actividades productivas.

El gobernador de Durango advirtió dificultades en cuanto a emitir un decreto por un volumen de agua que depende de la naturaleza.

"Quisiéramos que la presa ahorita estuviera al 80%, la Lázaro Cárdenas y la Francisco Zarco, pero lamentablemente en esta temporada este problema lo vamos a tener año con año", mencionó.

Al respecto, el gobernador de Durango aseguró que lo que sigue después de esta visita con los ejidatarios de Ana Jacinto al punto de extracción del agua en el ejido Santa Anita es seguir insistiendo con el diálogo: "Sigue seguir platicando con la gente".

El Gobernador dijo que el compromiso mas reciente que se hizo con el módulo fue estar en el lugar donde se tiene proyectada la planta (lo que ya se cumplió), además de que se está escuchando a la gente.

"Y que tengan la seguridad de que no se va a hacer nada con lo que no esté de acuerdo a la gente, así es que seremos muy respetuosos de la determinación porque creemos que es un proyecto que va a beneficiar a la población en general pero también tiene que beneficiar a los productores del sector agropecuario", mencionó el gobernador.