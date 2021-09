Rechaza juez amparo a ex lideres sindicales acusados de millonario desfalco

Un juzgado de distrito rechazó el amparo promovido por ex dirigentes de la sección 288 del Comité Ejecutivo Local del Sindicato Nacional Democrático, acusados por un desfalco superior a siete millones de pesos.

Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, señaló que el fallo del juzgado federal es definitivo e inapelable.

Los acusados de sustraer el dinero de los trabajadores de la sección local de Monclova, deberán responder ante el juez penal.

El dirigente nacional dijo que los imputados son el ex secretario general local Patricio "Q"; el ex tesorero Francisco "B"; y el ex presidente del Consejo Local de Vigilancia y Justicia, Jorge "A".

Leija Escalante indicó que el sindicato espera que el juzgado penal fije fecha para la audiencia de inicio del proceso en contra de los tres acusados.

Declaró que la auditoría arrojó un desfalco por más de 18 millones de pesos, pero aclaró que el monto que falta son 7 millones, y que el resto fue gastado y aplicado en el sindicato sin la comprobación fiscal correcta.

Los imputados en la administración fraudulenta del Fondo Pro Huelga no han tenido acercamiento con el sindicato, con el ministerio público o con el juez, para buscar un arreglo y evitar la cárcel, indicó Leija Escalante.

Algo que en materia ejecutivo mercantil también se les fincó responsabilidad legal, y si no restituyen el dinero de los trabajadores, les embargan sus bienes patrimoniales.