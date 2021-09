Protección Civil de Gómez Palacio vigila no se use pirotecnia en salones de fiestas

Tras el incendio registrado al interior de un salón de fiestas en Torreón, la dirección de Protección Civil en Gómez Palacio endurecerá sus medidas de prevención sobre todo con el uso de pirotecnia, la cual está prohibida en salones cerrados.

José Miguel Martínez Mejía, titular de la dependencia comentó que tras lo sucedido en el vecino municipio, se contactaron de forma inmediata con los dueños de salones de fiestas, quintas y casinos de la ciudad, para solicitarles que se abstengan de hacer uso de pirotecnia, ya sea fría o de la normal, a fin de evitar incidentes.

Recordó que desde hace varios años, en Gómez Palacio no está permitido el uso de pirotecnia en espacios cerrados y en los abiertos o al aire libre, se debe contar con un permiso especial expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como la propia dirección de Protección Civil.

“Estamos reforzando este tipo de situaciones para que no suceda en Gómez Palacio, no ha sucedido en el tiempo corto pero tampoco queremos que suceda, afortunadamente allá (en Torreón), no se presentó ninguna situación qué lamentar pero no se descarta la posibilidad al usar este tipo de pirotecnia en espacios cerrados”, explicó Martínez Mejía.

Los proveedores de pirotecnia deberán contar con su permiso expedido por la Sedena para hacer uso esos artefactos.

“Deben de estar dados de alta en los municipios o en el estado para poder comercializar este tipo de artefactos. Aquí lo tenemos prohibido precisamente por el riesgo que conlleva utilizarlo y que se llegue a presentar una situación lamentable como la pérdida de una vida humana”.