El PAN señala en el Senado la contratación de 'falsos' médicos cubanos

MARcelin

Hoy, 12:24 pm

publicado por: marcel mtz mtz

esta siniestra acusacion ya llegó muy lejos. solo por no tener informacion del grado de estudio no implica que son una bola de indios, con perdon de los indios cultos. aparte, son doctores que arriesgaron el pellejo para apoyar una crisis de emergencia sanitaria. hasta hoy no conosco a ningun panista que haya sacado la casta y arriesgado la vida en bien de MÉXICO.......uds si??????.......

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 1