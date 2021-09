AMLO propone en carta que envió a Joe Biden ayudar a 330 mil migrantes de Centroamérica

MARcelin

Hoy, 12:17 pm

publicado por: marcel mtz mtz

ayudar a migrantes??? .... no pos ya estuvo que no estan hablando en el mismo idioma...... los gringos solo se ayudan entre sí.... y solo a veces ...... no nos dejan entrar ni a nosotros los mexicanos que éramos los dueños de la mitad de estados unidos y nos robaron ese territorio....... sr presidente, por favor ponga los pies en la tierra.....

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0