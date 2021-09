Algo se rompió

Empatar contra el Puebla en casa es un mal resultado, que no nos confunda la cierta “alegría” que siempre da empatar de último minuto, de no darse ese gol (que fue un premio merecido a Alessio Da Cruz) hoy la crisis en Santos estaría declarada y las voces que ya empiezan a pedir la cabeza de Guillermo Almada estarían más fuera de decibeles que una alerta sísmica mal ajustada en la Ciudad de México.

Comparto en ya de una vez declarar que Santos está en una crisis preocupante de funcionamiento, no cabe duda, no se juega a nada, Santos para jugar bien necesita que su rival en turno también salga a proponer el partido, este equipo batalla y mucho contra equipos que salen a no dejar jugar y a correr más que que tú. Estoy de acuerdo con analistas nacionales a los cuales admito que dicen que Puebla junto con Atlas y Pachuca son los reyes del “no dejar jugar” y con una te matan, ok, sin embargo, lo preocupante de Guillermo Almada es que demuestra que le cuesta demasiado encontrar un plan b durante el encuentro, definitivamente el punto débil del uruguayo es ese y no es un problema menor.

La realidad es que también las apuestas que ha hecho Almada por su estrella Brian Lozano no han funcionado, lamentablemente el crack uruguayo no anda, la cosa empieza a ser preocupante. En este punto es complicado el tema: ¿cómo poner en ritmo al Huevo Lozano si no es poniéndolo a jugar? La jerarquía de Brian debería bastar para sostenerlo en el 11, sin embargo, ante la falta se resultados individuales y grupales, es inevitable que se le empiece a voltear a ver y a pedir a Jordan Carrillo, un joven que rinde cada vez que entra al terreno de juego. Es muy sencillo criticar desde afuera, en este tema yo acepto que dejaría a Lozano pase lo que pase.

Arriba lo de Alessio pinta bien pero con muy pocos balones. Lo de Ayrton Preciado otra vez está ya en el territorio de lo absurdo, rayando en la burla. Urge recuperar al Mudo Aguirre y a la lateral derecha ya no moverle, ya exhibiste a Emilio Orrantia dándole banca después de error, ahora hay que darle partidos a Jonathan Díaz.

Algo se rompió en este Santos que tan bien había iniciado el torneo. Hoy hay más dudas que certezas. Crisis si, que se vaya Almada, no.