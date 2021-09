Ensayo sobre la cultura

SER MEXICANOS

Más allá del grito: "Viva México", el tener un pretexto para emborracharte, hacer una fiesta donde seguramente se bailará bachata o lo que esté de moda; acabar con una cruda de aquellas, por festejar a la patria como has festejado a la madre y al padre, haciendo puente, sin importar mucho que te tilden de incumplido en el trabajo, o de inmaduro; más allá de esto, el ser mexicano implica más cosas:

1.- Empaparte de la historia; no solamente la que te enseñaron en la escuela, sino la que puedes aprender de los libros en sus diferentes versiones: españoles e indígenas; liberales y conservadores, capitalistas o socialistas, etc. Las polémicas que se realizan en los tiempos actuales debieran de servir para eso; interesarte un poco sobre el tema, no sólo por lo que oyes; sino más que nada por lo que investigas. Saca tus propias conclusiones.

2.-Conocer la geografía de tu país. La nación, que este concepto se desarrolló a partir de la independencia de los Estados Unidos y la revolución francesa, evoluciona en un escenario que es la geografía de tu país, donde quedan grabados los edificios que se construyen a través del tiempo. Si no conoces el espacio de lo que llamas patria, poco puedes presumir de lo que no has hecho tuyo ni tienes sentido de pertenencia. La nación es algo más que las playas de moda a donde los jóvenes se pueden ir a emborrachar. Hay muchos lugares más que impactan o por lo que la naturaleza ha realizado en ellos o por lo que los hombres construyeron. Se impone la barranca del cobre, en la tarahumara, como se impone Chichen-Itzá, Uxmal o Palenque. Viajar por el país debe de convertirse en una delicia para los mexicanos.

3.- Conocer los usos y costumbres; no sólo los de tu región sino los del todo el territorio nacional. Fiestas en los pueblos existen durante todo el año; a partir de los patronos ancestrales. Pero más importante aún son las artesanías que se generan en cada uno de las regiones. De eso somos muy ricos pero poco nos damos cuenta. En nuestro país se manejan todos los materiales: minerales, vegetales, animales. Los extranjeros conocen mejor las maravillas artesanas de México que nosotros. Un Lladró puede ser impresionante; pero lo es también una piña de Michoacán, un diablo de Ocumicho, la loza de barro negro de Oaxaca, los tejidos de un buen telar de cintura, el, oro, la plata y el cobre que se cincela delicadamente. De eso está lleno el país y uno ni se imagina.

4.- La comida es muy importante, por eso, cuando viajas, hay que conocer los mercados, porque ahí encontrarás los platillos regionales que consume el pueblo. Si de alguna cosa tenemos variedad es de la comida con los moles de todas partes, los chiles de diferentes preparaciones, tamales, pozole, champurrado y lo que se le ocurra. El mexicano tiene paladar. Hasta nuestra carne asada pertenece a uno de esos rituales donde lo que importa es la convivencia.

5.- Conocer tus manifestaciones literarias de todas las épocas y de todas la regiones; aunque de algunas no vayas a encontrar mucho. El popol vuh, los chilam balam y el Rabinal achi son de cajón. Después, puedes buscar los códices que existan impresos. En la revista: Arqueología mexicana yo encontré uno: la historia de ocho venado y cuatro viento. Seguramente hay otros más. También existen antologías de poetas prehispánicos traducidos al español, principalmente la de Garibay y León Portilla y a partir de ahí: toda la crónica de la conquista, la literatura de la colonia: Sor Juana, Alarcón, Sigüenza hasta llegar a los humanistas y al Periquillo Sarmiento, que te servirá para sentir la geografía de la nación independiente y su retrato social. El romanticismo que es muy importante; Payno a la cabeza, Altamirano, Prieto, Mateos. Los del tiempo de Don Porfirio: Nervo, Peza y muchos más. Los cuentos indigenistas, Rojas González, Abreu. La novela de la revolución , los siete sabios, los contemporáneos, el grupo Taller (Paz), los que salieron de la escuela escritores, Arreola, Rulfo, no hay que olvidar a Fuentes, la lista se va multiplicando, la literatura femenina, las dos Elenas, Garro y Poniatowska, La mujer que habla latín, la castellanos, Nuestra Enriqueta; La literatura de la onda: José Agustín. La voz del Pueblo: Raúl prieto, Armando Ramírez, los del fin de siglo, Palau, Volpi, yo sé que se me han pasado muchos, Aguilar Camin, Arriaga, Ricardo Garibay, José Revueltas, ángeles Mastreta, José Emilio Pacheco y su esposa y ahí continua la lista.

6.- Conocer de música Mexicana, más allá del Huapango, el muralismo mexicano ni se diga, pintura mexicana, escultura mexicana, las danzas de los pueblos, el baile de los viejitos, los voladores de Papantla.

Eso, y mucho más, implica ser mexicano. Me quedé muy corto.