Identifican a mujer calcinada en Saltillo; no descartan suicidio

Luego de presuntamente rosearse perfume, Elsa Patricia “N” de 49 años, se prendió fuego en un predio ubicado sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, y fue la madrugada del sábado cuando autoridades luego de un reporte, encontraron su cuerpo calcinado.

Según revelaron fuentes extraoficiales, la mañana del viernes habría acudido médico a uno de los nosocomios del IMSS, donde existe la posibilidad de que no haya sido de esta forma, el resto del día estuvo deambulando por la ciudad, mientras que su familia al no saber de ella y al no responderles el celular, la reportó como desaparecida durante la noche.

Cabe destacar que la mujer tenía antecedentes de tratamiento psicológico por ataques de pánico, así como conductas hipocondriacas, pues padecía problemas de salud mental.

De acuerdo con los resultados de la necropsia, la mujer falleció por asfixia por inhalación de monóxido de carbono, por lo que se descartó una muerte violenta. Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado había iniciado una carpeta de investigación por feminicidio.

Tras los resultados de las primeras investigaciones, no se descarta que luego de rosearse perfume ella misma se prendiera fuego, pues la necropsia también arrojo que tenía un tumor uterino, lo cual podría ser una causa para que terminara con su vida.

Además, en el lugar se encontró un libro quemado, por lo que no se descarta que en lugar luego de hacer un ritual, con ayuda de unos cerillos y al rosear perfume en todo su cuerpo, ella misma se prendió fuego.

Fue la madrugada del sábado cuando se reportó el hallazgo en un predio ubicado en el bulevar Colosio, entre la Carretera 57 y bulevar Valdés Sánchez, lo cual ocasionó una movilización de diversas corporaciones, y fue al arribar al lugar cuando elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo se encontraron con una persona del sexo femenino calcinada.

Se logró identificar ya que además de su equipo celular, se encontró en el lugar su credencial de elector, confirmando la Fiscalía de Personas Desaparecidas el reporte que la familia había puesto horas antes al no saber de ella.