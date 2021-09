Jimmy Greaves, máximo anotador en la historia del Tottenham, fallece a los 81 años

Jimmy Greaves, uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol inglés que brilló con Tottenham, Chelsea y el Milan, ha fallecido. Tenía 81 años.

Con 266 goles en 379 partidos, Greaves es el máximo anotador en la historia de Tottenham, el club que anunció su deceso el domingo.

“A lo largo de su maravillosa de su carrera, la efectividad goleadora de Jimmy fue fenomenal", dijo Tottenham.

Greaves sufrió un leve derrame cerebral en 2012 y su familia creyó que se había recuperado completamente hasta que tuvo que ser ingresado para cuidados intensivos tras un derrame mucho más severo en mayo de 2015.

Goleador completo, peligroso en la conducción y el juego aéreo, Greaves firmó 44 goles en 57 partidos con la selección de Inglaterra.

Pese a que Greaves fue el primer jugador en encabezar la tabla de goleadores de la liga inglesa en tres temporadas seguidas y fijar un récord de seis tripletas con el seleccionado, se le recuerda más por el partido que se perdió: la final de la Copa Mundial.

Greaves era el referente goleador de Inglaterra con miras al torneo de 1966 como anfitrión, pero se lesionó en el debut ante Francia y tuvo que ser reemplazado por Geoff Hurst.

Hurst anotó el único gol en la victoria sobre Argentina en los cuartos de final y retuvo la titularidad en el equipo de Alf Ramsey a costa de Greaves, llenándose de fama al marcar el primer triplete en una final mundialista. Greaves vio el partido desde la banca.

Las sustituciones no eran permitidas en ese momento y no fue hasta después de 1974 que el resto de los integrantes del plantel empezaron a recibir las medallas de campeones. Una campaña pública permitió que Greaves y otros 10 miembros del seleccionado — los "héroes olvidados — recibieran medallas en 2009. Pero Greaves vendió la medalla de 18 kilates en una subasta realizada en 2014 por 44,000 libras (60,000 dólares).

“Fue devastador perderme la final", dijo Greaves en una entrevista al diario The Mail el domingo. “Siempre creí que saldríamos campeones del Mundial y yo sería parte de ello, pero no fue así”.

Greaves tenía 17 años cuando fichó con Chelsea. Con 20 años y 290 días, se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los 100 goles en el fútbol inglés y fijó un récord del club con 41 conquistas en la temporada 1960-61, lo que le valió un lucrativo traspaso al Milan.

Anotó nueve goles en 12 partidos, pero no se pudo adaptar a la liga italiana. Tras su breve paso, regresó a Londres para jugar en Tottenham, su club en los siguientes nueve años y en el que estableció un récord al anotar 266 goles en 380 partidos.

Greaves fue convocado para disputar el Mundial de Chile 1962 con Inglaterra, pero se le recuerda más por haber atrapado a un perro que había irrumpido en la cancha durante un partido contra Brasil. El animal orinó la camiseta de Greaves, ganándose el cariño del delantero brasileño Garrincha, que lo adoptó como mascota.

La temporada siguiente, Greaves rubricó un doblete en la victoria 5-1 sobre el Atlético de Madrid en la Recopa, con lo que Tottenham se convirtió en el primer club británico en alzar una copa europea.

266 goals. 379 appearances. Not just Tottenham Hotspur’s record goalscorer but the finest marksman this country has ever seen. pic.twitter.com/rQxyjBFofH — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2021

We will be remembering the great Jimmy Greaves with a minutes applause prior to kick off. pic.twitter.com/hfjoT4Btj1 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2021

RIP Jimmy Greaves. A true legend and one of the great goalscorers. Thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/YYyLdeUHXi — Harry Kane (@HKane) September 19, 2021