Cierre de puente fronterizo Acuña-Del Río impacta a industria

Dejan preguntas sin respuesta, las saben pero no las quieren decir, ahí va, la política migratoria nefasta de los morenos esta causando una invasión a nuestro país, aquí se empiezan a ver las consecuencias, faltan muchas más.

sergio

Hoy, 8:26 am

publicado por: Sergio Zuñiga

TODOS TENEMOS EL DERECHO DE PEDIR ASILO, PERO CON LEGALIDAD Y COMPROBADO, NO EN CARAVANAS, Y QUE SU PAIS LOS MOTIVE A IRSE, A BUSCAR EL SUEÑO, EN EL CUAL YA NO QUIEREN LOS EEUU. PORQUE NO SE VAN A OTRO PAIS...?

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0