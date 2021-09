LAS PALABRAS TIENEN PALABRA

De las dos maneras está bien

En un buen número de ocasiones, cuando me preguntan alguna duda sobre el lenguaje, es debido a que la persona que me pregunta estuvo envuelta en alguna discusión con algún amigo o conocido, sobre si alguna palabra se escribe de tal o cual manera. Luego, cuando le respondo que se puede de las dos maneras, se desilusiona por completo y algunos hasta llegan al enojo. ¡Pues es que así es! Hay palabras que tienen doble ortografía y ambas son correctas.

Tenemos el conocido caso de "obscuro u oscuro", que si a ese adjetivo le quitas la letra 'b' para facilitar la pronunciación, no pasa nada y los académicos no se alocan.

Hay muchas otras palabras que se pueden escribir de dos maneras, ambas correctas. A veces hasta los mismos académicos se contradicen porque admiten formas que en otro momento o situación rechazan. Ahí yo no puedo hacer nada, simplemente se las paso al costo.

Generalmente se cita primero la forma más común. Por ejemplo, el verbo pasteurizar también se puede usar como pasterizar, sin la 'u' intermedia. Se puede usar cactus o cacto, escombrar o descombrar y aserrín o serrín.

¿Quién pilotea un avión? Pues el piloto. Sí, pero me queda la duda si lo correcto es pilotear o pilotar. Pues nosotros comúnmente decimos pilotear y aunque la Academia lo acepta, dice que "lo más correcto" es pilotar. Entonces la conjugación puede ser yo piloteo, tú piloteas, él pilotea, nosotros piloteamos, vosotros piloteáis y ellos pilotean pero también puede ser: yo piloto, tú pilotas, él pilota, nosotros pilotamos, vosotros pilotáis y ellos pilotan.

Se puede decir huarache o guarache, suspenso o suspense, pijama o piyama, pero quiero recalcar que hay algunas palabras que para mí es una sorpresa que se acepten así, por ejemplo, según los académicos puedo decir mahonesa en lugar de mayonesa que es lo normal, remplazo por reemplazo, y engruesar por engrosar. También puedo trasgredir en lugar de transgredir que es lo que marca la computadora como correcto cuando escribo, desforestar por deforestar y usar la palabra pronosticación en lugar del pronóstico del tiempo que es lo que escucho todos los días.

La psicología puede simplificarse diciendo sicología, así como el séptimo arte puede ser el sétimo arte y al kilogramo le da lo mismo si lo escribes con 'k' o con 'q': Kilogramo o quilogramo.

El caso del cebiche rebasa todos los límites. Para mí, la forma cebiche es la correcta porque se refiere a una especie de cebo, y es que los trocitos de pescado del coctel llamado así, parecen los pedacitos que se usan como cebo en el anzuelo para atrapar peces. Sin embargo, los académicos permiten que se diga o se escriba también ceviche, sebiche o seviche. Así que usted decide.

ME PREGUNTA: Paulina Pérez: "¿Se dice 'en fecha tal me fui de viaje' o 'con fecha tal me fui de vacaciones'?"

LE RESPONDO: Aunque con mucha frecuencia se usa "con fecha…", me parece que en el caso que usted cita lo correcto académicamente es "en fecha".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Cuando viajo en avión siento que el tiempo se pasa volando.