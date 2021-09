Joven renuncia a su trabajo y recibe su liquidación en monedas de cinco centavos

Rian Keogh, dijo que estuvo trabajando en un bar llamado Alfie’s, sin embargo, prefirió renunciar a éste después de dos meses.

Al ver que pasaban las semanas y continuaba sin recibir el dinero que sus empleadores le debían, Rian comenzó a insistirles con el pago, señalándoles que 'le urgía el dinero'.

Un día por fin el joven recibió una llamada de sus antiguos jefes para que pasara al bar a recoger su dinero, llevándose una gran sorpresa al encontrarse con que su sueldo y liquidación estaban dentro de un bote lleno de monedas de cinco centavos.

Keogh no tuvo otra opción más que aceptar el dinero en monedas, el cual correspondía a la cantidad de 355 euros, mientras que sus seguidores en Twitter le aconsejaron reclamar y rechazar lo recibido, pues en el país existe una ley que señala que el límite de monedas que se pueden recibir como parte de un pago es de cincuenta.

If anyone wants to know what it was like to work in alfies on south william street just know after chasing my last pay for weeks I finally got it but in a bucket of 5c coins. pic.twitter.com/otKhikIU5q