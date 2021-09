Viralizan en TikTok desafío para destruir los baños de las escuelas en EUA

El desafío viral “devious licks” que inundó las redes sociales esta semana está atormentando a los directivos y administradores de distritos escolares, que ya de por sí atraviesan un amargo debate sobre si requerir el uso de mascarillas para frenar la propagación del COVID-19. Algunas escuelas han tenido que incrementar la vigilancia o incluso cerrar los baños, donde algunos chicos están causando gran parte de los daños.

Ninguna sección del país parece haber salido incólume. En el noreste de Kansas, la escuela secundaria Lawrence tuvo que cerrar varios baños luego de que los estudiantes arrancaron los dispensadores de jabón de las paredes. Posteriormente, los alumnos trataron de robar los letreros de “cerrado", por lo que el personal de las escuelas está custodiando los baños, incluso los que están cerrados, dijo el viernes Cuyler Dunn, estudiante de 17 años, que señaló que se trataba de una “destrucción total”.

“Algunos de ellos estaban (tan destruidos) que prácticamente quedaron inutilizables”, comentó Dunn, quien también es el coeditor en jefe del periódico estudiantil de la escuela. “Habían quitado los seguros de las puertas de los inodoros”.

3rd week of school and we hit the most devious lick pic.twitter.com/dMKK9yQTKK

Si bien las redes sociales facilitaron la difusión del desafío del cubo de hielo con el fin de recaudar dinero para la investigación de la enfermedad de Lou Gehrig, también provocaron una serie de intoxicaciones hace varios años cuando adolescentes se tragaron cápsulas de detergente para la ropa como parte de otro desafío. La tendencia más reciente surge luego de otro reto viral que consistía en caminar sobre pilas de cajas de leche.

Algunas autoridades escolares se muestran reacias a comentar mucho sobre el desafío “devious licks”, un término de jerga que significa robo. En Virginia, Kathleen Miller, portavoz de las escuelas públicas del condado Fairfax, señaló en un correo electrónico que las autoridades están al tanto de varios incidentes de daños a la propiedad y que “se han tomado y se tomarán medidas disciplinarias”.

Además de ese comunicado, Miller dijo que el distrito escolar no estaba comentando mucho al respecto para evitar “fomentar el comportamiento de imitación”.

Un portavoz dijo que TikTok estaba eliminando el contenido de “devious licks” y que estaba redirigiendo los hashtags y resultados de las búsquedas a sus directrices para desalentar el comportamiento, y señaló que no permite contenido que “promueve o permite actividades criminales”.

TikTok kids be like "Just pulled off the most devious lick " *commits domestic terrorism* pic.twitter.com/YS4vhpHpZ5