Verdades y Rumores.

Nuestros subagentes, disfrazados de burócrata desempleado, nos comentan que todo parece indicar que ya comenzó la cuenta regresiva y en más o menos 15 días se empezarán a barajar los primeros nombres de quienes acompañarán al alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda, en la odisea de gobernar la ciudad a partirdel1 de enero. Por lo pronto el susodicho “mini bien peinado” lanzó una que otra frase de esas que encierran claros mensajes como “no me gusta mirar atrás ni cargar mochilas que no son mías”, o en modo advertencia que espera transparencia y no perder el tiempo en “cacería de brujas”, dicen, refiriéndose a que no quiere recibir un Simas con deudas “exorbitantes”, como si a los panistas no se las hubieran dejado antes.

*** Los subagentes comentan que el alcalde también trae “en la mira” a la Dirección de Tránsito y Vialidad por la manera en que se han comportado sus elementos en los últimos años, que infunden miedo a los ciudadanos porque solo operan agazapados atrás de las palmas o dando vueltas por vialidades transitadas como el bulevar Revolución o Independencia en busca de conductores, en vez de montar operativos efectivos en vialidades conflictivas como el periférico y la autopista a San Pedro, donde tan solo en esta semana tres accidentes han sido de fatales consecuencias. Los intrigosos subagentes nos comentan que también meterá “mano dura” con una reingeniería total en el área de Comunicación Social para crear una parte de Imagen y otra de Prensa, ya que busca que realmente lo acerquen con los medios y con los ciudadanos, y evitar a toda costa los vetos y ataques a medios que no hablen bonito de la administración, estrategia que, por cierto, fue usada por un exalcalde de su partido. *** Luego de que la provincia de Coahuila se apuntase un tanto al ser la primera entidad en gestionar la vacunación para menores entre 12 y 17 años, gracias a las relaciones que tienen con las autoridades del vecino Texas y a la coordinación que estableció con empresas de las fronteras de Piedras Negras y Acuña, se permitió inmunizar con la primera dosis de Pfizer a mil cien adolescentes coahuilenses, no muchos, pero algo es algo. Quien decidió seguir por el mismo sendero, es el “góber” electo de Nuevo León por MC, Samuel García, que con bombo y platillo dio a conocer en las inestables redes sociales que hará lo mismo con los hijos de los trabajadores de empresas que operan en esa entidad, pero allá por el lado de McAllen, Texas, en un plan “transfronterizo”, todos buscan se reabran los cruces de las fronteras. Y ya entrados en gastos en el tema de políticos, nuestros subagentes nos reportan desde la “capirucha” del sarape y el pan de pulque que se realizan los preparativos porque supuestamente este martes habrá encuentro del bloque de mandamases rijosos… Perdón, de la Alianza Federalista, a los que les urge tocar el espinoso tema del presupuesto federal. Lo interesante es quiénes acudirán, con eso de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anda reclutando gobernadores y legisladores, tipo un ex gobernador de la provincia convertido a pastor del alicaído rebaño del PRI y algunos chapulines del PAN para fortalecer a Morena. Por lo pronto donde sigue la coordinación es en el Operativo Noreste entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ya que gracias a eso se enfrentó un nuevo embate de la delincuencia organizada. En ecos de la ceremonia del Grito de Independencia en la “capirucha” del pan de pulque, nuestros subagentes, disfrazados de botellín de agua (que fue lo único que dieron), nos comentan sobre los insistentes rumores que se han escuchado entre algunos oficiosos que aseguran saberle al teje y maneje político, en el sentido de que tal vez sea el último Grito del “góber” en la provincia. Y es que —aseguran— así como van las cosas en el panorama nacional, don Miguel pudiera estar deseoso de sustituir al cabizbajo Alito en lo poco que queda del PRI nacional. *** Ya son varios ciudadanos los que tras salir de “Las Jarras” en la Feria de Torreón se han llevado tremendo susto al no encontrar su vehículo en alguno de los estacionamientos donde creen que lo dejan seguro. Y es que entre las nuevas “travesuras” que nos cuentan tienen azotados a los sufridos ciudadanos se encuentra que los muchachos de la Unidad de Reacción e Investigación Criminal (URIC) de la Fiscalía del Estado ya encontraron una nueva forma de sacar provecho de forma rápida y sin riesgos, decomisando autos estacionados. Nuestros subagentes, disfrazados de cámara de vigilancia chino de estacionamiento, nos reportan con los testimonios de los afectados que este grupo especial de la fiscalía, ahí donde se supone que controla el jefazo Gerardo Márquez Guevara, anda con sus lamparitas revisando las series de los automóviles para decomisarlos, y así nomás, porque se les ocurre, ver “después” si tienen reporte de robo o alguna otra “cosilla” como participación en accidentes, pero en el “mientras” tranquilamente los incautan. Vaya labor tan “peligrosa” la que realiza esta sub... de la sub… de la subdivisión de la FGE, que ha dado tan malas cuentas, cuando su creación tenía como objetivo combatir el robo de vehículos y no lucrar deteniendo carros estacionados. Como que no entendieron que son ya otros tiempos. *** También se preguntan los ciudadanos por qué cada día son más los bolardos dañados, fuentes del Paseo Morelos grafiteadas y hasta el reloj musical de la Plaza de Armas rayoneado, en pleno Centro de la ciudad, como si no hubiera vigilancia. Incluso las vecinas de la colonia Abastos, desesperadas porque en el sector abundan los robos, tras detener a un ladronzuelo en flagrancia ahora son amenazadas por los familiares sin que nadie las ayude. Y hasta el robo e incendio de un aula en la escuela 14 de Marzo de la colonia Francisco Villa hacen que el sufrido ciudadano se pregunte qué está pasando con la Policía Municipal de Torreón. Lo peor es que ni quién salga de perdido a decir que se incrementará el patrullaje para no hacer quedar mal a los elementos que se ponen en puntos fijos, en la sombra y se la pasan viendo su celular.