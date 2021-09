Azteck Mafia, más de dos décadas de hip hop lerdense

Fue el 26 de abril del año 2000 cuando en las calles de Ciudad Lerdo se formó el colectivo Azteck Mafia. Este fue integrado por artistas urbanos que buscaban liberar su expresión sobre paredes u hojas de papel, ya fuese haciendo grafiti, breakdance o música rap.

Iván Salazar, integrante de este colectivo, comentó en entrevista que el nombre de Azteck Mafia hace referencia a una búsqueda de identidad mexicana, que permaneciera dentro de los lineamientos del movimiento contracultural del hip hop.

“Por eso fue ‘Azteck’, de los aztecas. Y el sentido de ‘Mafia’ es porque la mafia siempre ha sido una organización muy meticulosa en sus procesos de administración, desde el dinero hasta todo lo demás. Por eso fue un concepto de que era una mafia muy bien organizada en cuanto al tema del hip hop”.

Desde entonces, el colectivo ha visto desfilar a jóvenes de distintas generaciones. A lo largo de los años, los miembros más longevos se han preocupado para que sus integrantes integren su lado artístico junto al rubro de la educación. Esa es la característica de este colectivo, su interés en fomentar valores.

“En el proceso de reclutamiento duras seis meses, en una tipo prueba para ver tu mejoramiento en el ámbito que sea, de los elementos del hiop hop y como persona”.

Salazar pertenece al colectivo desde el año 2008. Actualmente, Azteck Mafia cuenta con alrededor de 20 miembros activos entre artistas que hacen grafiti, breakdance, música urbana y freestyle. Pero se tiene registro de que los miembros en más de dos décadas rondan las 60 personas.

“Básicamente para nosotros el hip hop nada más era pretexto. Lo veíamos como un hobby, como algo que hacer, recreación en tiempo libre. Pero también la idea del colectivo es tener una superación personal. Del 2008 para acá como que se contagió el tema de empezar a estudiar licenciaturas y ahorita va subiendo el grado porque ya hay integrantes haciendo maestrías, que están terminando sus doctorados”.

Así, el hip hop se convirtió en pretexto para desarrollar otras aptitudes de sus integrantes. Mejorar la técnica en la disciplina a elegir se ligó con mejorar también la propia persona, algo que beneficiaria al integrante, al colectivo y a la sociedad en general.

“Tampoco ponemos límites como de ‘tienes que estudiar a fuerza o si no ya no eres del crew’. No, no es eso. Es una filosofía de superación y de tratar de ser el mejor en todo lo que hagas”.

Y es que hay situaciones de la vida que no se aprenden en la calle y deben aprenderse en la escuela. También que hay experiencias que sólo se viven en la calle y no se encuentran en las aulas. Salazar comparte esta visión.

“Totalmente. Desde que entré hasta la fecha, normalmente soy quien organiza los eventos y en la calle aprendí las cuestiones de gestión en cuanto a eventos culturales de hip hop, pero en la escuela aprendí a redactar oficios y todo eso. Es un complemento. Aparte de que en la calle puedes aprender la técnica y todo, pero si empiezas a estudiar arte o no sé, yo por ejemplo que estudio sociología, comienzas a comprender más las cosas. Creo que se nutren los dos ámbitos”.

Una de los objetivos de Azteck Mafia es formar jóvenes líderes desde el libre albedrío. Entre sus integrantes existen maestros de primaria, sociólogos, tatuadores y artistas visuales.

El colectivo esperaba festejar su 20 aniversario el año pasado, pero por motivos de la pandemia de COVID-19 sus integrantes no pudieron organizar un evento masivo.

“Y este año, en lugar de hacer una fiesta como siempre lo hacemos cada 26 de abril, decidimos mejor otra vez ponernos a pintar, a producir”.