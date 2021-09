Campeón de jiu-jitsu de 16 años derriba a un hombre que lo amenazó mientras comía en un parque

El suceso ocurrió en Teesside, Inglaterra, cuando Alex Williams, de 16 años de edad, quien es cambión mundial junior de jiu-jitsu brasileño fue amenazado con ser golpeado y apuñalado por un hombre mientras él y varios amigos estaban desayunando en un parque.

Un testigo grabó el momento en el que el hombre se acercó a Williams y él aprovechó para patearlo y levantarlo y estrellarlo contra el piso, en donde continuó sometiéndolo sin golpearlo. Tras unos segundos, el adolescente se separó del sospechoso pero este volvió a abalanzarse sobre él y la riña se volvió física hasta que fueron separados.

Al final de la confrontación, Williams se percató de que 'había sangre en todas partes' y se percató de que el hombre le había arrancado un pedazo de su oreja a mordidas durante la pelea, por lo que decidió acudir a un hospital.

El video de la pelea se volvió viral en redes sociales y hasta el momento se desconocen los motivos e identidad del hombre que atacó al adolescente.

Fully grown man tried to attack 16 year old multiple time Junior World Champion in BJJ

Alex shows composure, restraint and courage to handle this situation

Get your kid into Martial Arts & Combat Sports it’s unlikely they will become the bully due to the humility learned on mats pic.twitter.com/ydKtX6a8L8