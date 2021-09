AMLO participa en Foro sobre Energía y Cambio Climático convocado por Joe Biden

Juansho

Hoy, 10:34 am

publicado por: Juan D

?? nuestro plan es seguir invirtiendo todos los millones en energías fósiles, Pemex y CFE son ejemplos mundiales (de lo que no se debe hacer), no usen energía eólica porque le roba el aire a la gente, ni paneles solares, porque, a ver, cuándo está nublado o es de noche pues no funcionan ?

