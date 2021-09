Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Arranca el día de hoy el LXXXVII Torneo Anual del Campestre Gómez Palacio con una gran cantidad de atractivos premios a repartir y con la participación de más de 100 jugadores (as) tanto locales como foráneos en el añejo club de golf. Recordemos que este es uno de los torneos de golf más antiguos de nuestro país y por muchos años, uno de los más importantes de nuestra República Mexicana, inclusive, llegó a dar puntos ránking nacional en la categoría Campeonato.

Cómo no recordar aquellos años que se jugaba cuatro días de competencia con corte para la final, esto debido a la gran demanda de jugadores que participaban, con eventos realmente espectaculares como baile de debutantes e Independencia, noches mexicanas con fuegos artificiales y peleas de gallos, además de ricos platillos de comida mexicana, juegos mecánicos y actividades como lotería, noches de casino, era realmente una gran fiesta las que se vivía en el club ya que también se celebraba la fundación de éste durante el torneo, en aquellos tiempos los torneos eran más de competencia y fiesta. En los tiempos modernos, los torneos de golf se han vuelto más caros, ya que si no reparten una gran cantidad de premios como automóviles, carritos de golf, artículos electrónicos etc. no son atractivos para los jugadores y la competencia pasó a segundo término.

Antes, ganar el Anual de tu club era el mayor orgullo para cualquier jugador de cualquier categoría y como les digo, ese valor de lo que es la competencia como tal, lamentablemente se ha perdido y ahora es más significativo para los jugadores llegar a casa con un buen premio, que con un trofeo y el orgullo de ser el mejor en tu categoría.

En estos tiempos decir que un torneo está bueno, es porque tiene muchos y atractivos premios a repartir y no por el nivel de la competencia, así es como han cambiado en estos tiempos los torneos de golf tristemente en nuestro país, inclusive en ocasiones, se ve hasta una competencia entre los clubes de una misma ciudad, por ver quién otorga los mejores y más caros premios en su Anual, así son los torneos de ahora y hay que adaptarse a esta triste realidad, y si no lo haces, los jugadores no participan.

Una felicitación para el club sus directivos y organizadores de este torneo, ya que no es fácil mantener vivo un evento que cuenta ya con 87 años de historia, mucho éxito para el torneo.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el Golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la medidas de prevención y protocolos del campo o club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.