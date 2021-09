Coach vs. psicoterapeuta

Recientemente ha habido un boom de personas que se dedican al coach de vida, es decir, un acompañamiento hacia otras personas con la finalidad de mejorar la calidad de sus días, pero ¿qué tan conveniente resulta esta práctica para la persona que espera recibir un cambio real?

Para la psicoterapeuta Susy Armas, esto puede resultar contraproducente, ya que hay una diferencia abismal entre un especialista como un psicoterapeuta y un coach.

"Mucha gente ahorita ya es coach solo porque hacen un curso de fin de semana o porque hacen un curso de un mes, pero la diferencia entre un psicoterapeuta y un coach es su preparación. Un psicoterapeuta necesita primero estudiar psicología, que son mínimo cuatro años o a veces cinco dependiendo de la universidad. Luego estudias para ser psicoterapeuta, mínimo dos años de una maestría que tiene que ver en psicoterapia. No puedes salir de psicología y luego luego dar terapia, tampoco eso se vale. Un psicólogo tiene muchas áreas a las cuales se puede dedicar, pero no basta con la carrera, tienes que hacer una especialización", explica.

UNA MODA PELIGROSA

Para la especialista la salud mental es un tema tan importante que no debe verse afectado por la proliferación de estas personas que se dedican a acompañar a otras, tomando en cuenta la preparación que se necesita para tratarlo.

"Desgraciadamente lo que he visto en consulta es que la gente llega después de haber ido con un coach de moda, que por supuesto esta persona no sabe de psicodiagnóstico ni de psicopatología y por tanto de psicoterapia. Un coach sabrá quizá orientar en ciertas cosas. Porque alguien podría ser un coach deportivo y está bien, porque orienta. Pero cuando hablo de estos coach en cuanto a la salud mental, es lo más peligroso que existe porque un psicoterapeuta es psicólogo y aparte ya estudió años para poder acompañar a alguien en el tema de la salud mental", dice Susy.

OJO CON LA DEPRESIÓN

Para la especialista resulta importante destacar que en nuestro país uno de cada 10 mexicanos vive en depresión y encontrarse con un coach que lleva a cabo estas prácticas resulta contraproducente en estos casos.

"Como muchas veces van en una posición vulnerable, le van a creer lo que les va a recomendar. Un coach muchas veces no hace un diagnóstico de la persona y por tanto no hay un tratamiento a seguir y esto es muy delicado.

"Si una persona con depresión va con alguien que no está preparado y le dicen: 'tienes que aprender a pensar mejor', está bien eso, pero hay que entender que hay personas que no pueden porque están en depresión, hay una situación de ansiedad o hay una situación que le impide poder tener un buen juicio. Un especialista hace un estudio mental de la persona y eso no lo hace el coach. Y a veces hacen recomendaciones a la persona afectada que aún no está lista para hacerse", enfatiza Armas.

LA SOLUCIÓN

Ante este panorama, lo ideal siempre será ir con un especialista en la salud mental, afirma Susy Armas.

Si una persona se orienta con un psicoterapeuta, podría encontrar una solución a su problema, si es que lo hay, y con eso tener una mejor calidad de vida. De lo contrario, un coach de vida comúnmente genera un bienestar, pero este resulta temporal para la persona afectada.