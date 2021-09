Autoridades de Jalisco han localizado 18 fosas clandestinas en 2021; han rescatado 245 cuerpos

En lo que va de 2021, en Jalisco se han localizado 18 fosas clandestinas de las que se han rescatado los cuerpos de 245 personas, informó la fiscal especial para personas desaparecidas de la Fiscalía de Jalisco, Blanca Trujillo Cuevas; la funcionaria señaló que hasta ahora se ha logrado identificar a poco más del 50% de las personas localizadas en esas fosas.

La última fosa localizada por la Fiscalía estatal está en el poblado de Acatitlán, en el municipio de Tlajomulco, de donde se extrajeron 18 bolsas con restos humanos; el sitio de encontró el pasado 10 de septiembre tras recibir un reporte sobre la presencia de cuerpos en un predio.

Datos de la Fiscalía estatal señalan que en lo que va de la presente administración en Jalisco se han localizado 82 fosas clandestinas de las que se han recuperado 690 cuerpos, 397 secciones anatómicas y 9 osamentas. Trujillo Cuevas no precisó si los 245 cuerpos rescatados este año de fosas clandestinas se localizaron completos o mutilados, como ha ocurrido desde hace tiempo en el estado; tampoco informó cuántas secciones anatómicas que aún no se pueden vincular a un solo cuerpo han sido rescatadas este año.

Por su parte, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses informó que hasta el 2 de septiembre pasado se resguardaban en sus instalaciones los cuerpos de 541 Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI), 2 mil 674 segmentos anatómicos que no se sabe a cuantos cuerpos corresponden y las osamentas de 328 personas no identificadas. Además, en los panteones municipales de Guadalajara y El Salto permanecen los cuerpos de mil 174 personas sin identificar que están a disposición de la Fiscalía del estado y ya cuentan con un archivo básico para tratar de obtener su identidad. La información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas establece que Jalisco es la entidad del país con más casos al reportar 14 mil 49 desapariciones; de éstas 11 mil 855 son hombres y 2 mil 178 mujeres y en 16 casos no se ha determinado su sexo.