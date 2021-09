Pareja intenta robar cadena de oro de un hombre que estaba siendo arrestado

El suceso fue captado en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, cuando una mujer se acercó hombre que estaba acostado boca abajo sobre la banqueta mientras dos policías lo estaban esposando e intentó arrancarle su cadena de oro, pero no logró quitársela luego de dos breves intentos.

La mujer entonces se paró y se alejó pero enseguida llegó su acompañante y él jaló la cadena con mucha más fuerza, provocando que los testigos le reclamaran que lo dejara en paz, y esto llamó la atención de uno de los oficiales, quien pareció decirle al ladrón que se alejara.

El video del intento de robo fue publicado en Twitter y ya obtuvo más de un millón de reproducciones y decenas de usuarios criticaron y ridiculizaron a la pareja que intentó robar la cadena.

Hasta el momento se desconoce la razón por la cual el dueño de la cadena estaba siendo arrestado, de acuerdo al Daily Mail.

@lasvegasscoop1 caught this gem last night…. My mans getting arrested and they trying to come up on dudes chain pic.twitter.com/DeiifH6lnV