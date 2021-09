Difunden videos del sismo de 6.0 que azotó a China

Ante las devastaciones que dejó el temblor, miles de personas han tenido que ser evacuadas y resguardadas.

En redes sociales, internautas se han dado a la tarea de compartir videos del momento en que se presentó el sismo, así como imágenes de las afectaciones que dejó.

Three people were confirmed dead and 60 others were sent to hospital after a 6.0-magnitude earthquake jolted Luxian County in Sichuan, China. #GLOBALink pic.twitter.com/U1DGp1b05W

Drone video shows the buildings were severely damaged after 6.0-magnitude earthquake shook Luxian County of Luzhou City, SW China's Sichuan. pic.twitter.com/ErpbyK1uEs

#China has launched an emergency response after a 6.0-magnitude #earthquake jolted the southwestern province of #Sichuan on Thursday

Many homes were destroyed by the #powerful earthquake and some areas were left without power. pic.twitter.com/5z3UtTKr8m