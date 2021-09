"¡Viva López Obrador!", grita cónsul en Estambul y la abuchean

Al encabezar la ceremonia del Grito de Independencia que organizó México en Estambul, la cónsul mexicana en esta ciudad de Turquía, Isabel Arvide, incluyó en la arenga al presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que fue abucheada e increpada.

Al finalizar la arenga lanzó un "¡Viva López Obrador!", mismo que reconoció haber mencionado a través de redes sociales.

En un video publicado en su cuenta oficial de Twitter se ve a Isabel Arvide expresar las arengas, no obstante, el material gráfico fue editado al final, sin que se escuche el grito dedicado al Presidente. En otro video difundido en redes sociales, al concluir el Grito con la mención de López Obrador se escuchan abucheos, incluso durante la celebración se acerca una mujer a la cónsul para expresarle su descontento.

"Eso no se hace... Lo respeto pero él no va ahí, México no es López Obrador", se le escucha decir a la mujer sumamente molesta con la cónsul. "Señor Presidente, yo quiero que termine su sexenio bien, que corrija, que gobierne, que nos lleve a un país hermoso, pero él no va junto con los héroes de Independencia", agregó mientras otras personas le impedían acercarse a Arvide.

Siempre en la controversia

En abril pasado la cónsul Isabel Arvide se vio envuelta en un escándalo cuando se supo que daba un mal trato al personal de la sede diplomática mexicana en esa ciudad turca.

Arvide se caracterizó por buscar siempre cercanía con los presidentes de México en turno desde la década de los 70. Antes de ser nombrada cónsul, asistió a las conferencias mañaneras del Jefe del Ejecutivo federal.