Debate sobre aborto apenas empieza: Olmos

A una semana de haberse aprobado la no criminalización del aborto en Coahuila, el líder del Congreso Local , Eduardo Olmos, indicó que el debate en torno al tema apenas inicia, ya que no se estableció temporalidad ni tampoco se sabe qué políticas de salud se implementarán. El legislador priista indicó que son respetuosos de las decisiones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"La Corte ya decidió sobre el aborto y si existían carpetas que investigaban esto, desde que la Corte toma la decisión quedan sin efectos. Se tiene que concluir los procedimientos", dijo el legislador priista al mismo tiempo en que indicó que aún falta temas a tratar.

"Yo creo que existen discusiones que se tienen que hacer. En esta primera etapa queda sin efecto los artículos del Código Penal y por el número de jueces que se pronunciaron que son 10 de los 10 presentes, tienen un efecto vinculante al resto del país". Asimismo, Eduardo Olmos dijo que es necesario esperar a que la Corte termine de generar estas discusiones y se pueda ver hacia dónde se dirigen las políticas de salud.

"No se ha hablado acerca de temporalidad. Solo quedaron sin efecto los códigos, yo creo que es un tema muy polémico, no solo en el estado sino en el país donde existen posturas extremas. Yo he visto dentro de los dos espectros posiciones maduras en donde piden que se analicen los factores que consideran importantes. Coinciden en que no quieren que se afecte la vida de la mujer", detalló.

Cabe mencionar que el aborto voluntario es legal, pero en el caso de los médicos, ellos pueden elegir realizarlo o no. "Los médicos sí tienen la facultad de objetar por sus creencias religiosas. Estamos en los pasos en los que se están generando una dinámica de establecer los nuevos parámetros de lo que la Corte está decidiendo".