¡Sobreviviré!

Se trata de un fallo histórico la decisión de 10/11 ministras y ministros del Pleno de la SCJN (respetable un voto en contra del ministro Jorge Mario Pardo, pero reprobable su ausencia "por causas de fuerza mayor") que declara inconstitucional el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que penaliza con cárcel al aborto. El martes 7 de septiembre del 2021 será recordado como el día en que la Suprema Corte de Justicia, hizo JUSTICIA a la mujer mexicana. Coincido con el ministro Zaldívar es un "parteaguas" de enorme impacto social.

En la actualidad 23 entidades federativas penalizan el aborto voluntario con cárcel que va de 1 año o menos (Nayarit, Nuevo León Puebla, Tlaxcala y Zacatecas) hasta 6 años máximo (Sonora). Un abanico de posiciones: en un extremo la no penalización en nueve entidades, y en el otro, la privación de la libertad. Falso pues que todo México piense igual sobre el aborto y su penalización.

Tampoco existe unanimidad en cuanto a las causas de la despenalización. Diversas entidades federativas incluyen algunas o todas estas: 1)producto de violencia sexual; 2) acto imprudencial o culposo no premeditado; 3) vida de la mujer en peligro; 4) malformaciones; 5) salud física, psicológica o social de la mujer en riesgo; 6) causas económicas graves; 7) inseminación artificial no consentida. Hasta el momento sólo en cuatro: CdMex, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, no se penaliza si la mujer interrumpe el embarazo en las primeras 12 semanas de gestación.

Increíble que en Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Guerrero y Campeche se encarcele a una mujer que decidió abortar cuando su vida corre peligro; ¿acaso debe morir?

En ese mosaico plural y diverso de posiciones frente al aborto ¿qué significado tuvo declarar inconstitucional el artículo 196 del Código Penal de Coahuila?

La resolución de la Suprema Corte anula jurídicamente el primer párrafo de ese precepto que señala: "se impondrá de uno a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente practique el aborto o a la persona que la hiciera abortar con el consentimiento de aquella", de tal suerte que ya no se puede imponer prisión a la mujer que haya abortado o a la persona que la asistió.

Esto no quiere decir que se legalizó el aborto como derecho de la mujer, como en los casos de la CDMX, Veracruz, Oaxaca e Hidalgo en donde incluso puede solicitar la atención médica necesaria, para que no ponga en peligro su vida con un legrado inducido, mal practicado o en condiciones insalubres. Quiere decir, que si se realiza el aborto, no se castiga con cárcel, pues aunque la Corte resolvió sobre el caso Coahuila, ya es jurisprudencia obligatoria para todos los juzgadores del país. Si un juez emite una sentencia privativa de la libertad a la mujer que aborte, comete delito de desacato y además procede el amparo.

