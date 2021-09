Nosotros no somos traficantes de drogas ni ladrones: migrante de Haití que cruzó a EUA por Acuña

Acompañado de su esposa y su hijo recién nacido, Ronald Valeus decidió emprender el viaje desde Haití para llegar hasta los Estados Unidos donde solicitarán refugio; experimentando una peligrosa y larga travesía que incluye transitar por 11 países para llegar a su objetivo y en el camino lidiar con grandes retos.

Ronald Valeus es originario de Haití, llegó el pasado lunes a Ciudad Acuña y de inmediato cruzo a los Estados Unidos por la cortina de la represa del río Bravo; un punto de cruce del cual tuvo conocimiento a través de la información que otros migrantes proporcionan a través de las redes sociales.

Dio a conocer que llegó a México hace un mes, afortunadamente ya pasó y ha llegado a su destino por lo que no ha tenido mucho gasto; aunque recordó que al llegar a Tapachula en Chiapas, donde una habitación se las rentaban en dos mil 500 pesos, completamente vacía, lo cual consideró muy difícil.

“Aquí uno tiene que esperar nada más en el puente, abajo del puente, esperando hasta que nos llamen por número. Yo tengo un niño y mi señora”, fue lo que manifestó Ronald Valeus.

Lo anterior, considerando que al llegar a territorio norteamericano, las autoridades del vecino país les proporcionan un número para atenderlos posteriormente y por lo cual, permanecen en la orilla del río Bravo en La Cortina y debajo del Puente Internacional que conecta a Ciudad Acuña-Del Rio en Texas.

Detalló que vienen viajando desde Chile y con México suman 10 los países que han transitado juntos para poder llegar a Estados Unidos, indicó que inició paso por los siguientes países: Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica Nicaragua, Honduras, Guatemala y México.

"Por eso estoy pidiendo a los mexicanos que no nos aprieten tan fuerte, porque nosotros no somos traficantes de drogas, no somos ladrones, somos los que pasamos más, caminamos más, pasamos mucha tragedia para llegar acá", indicó Ronald Valeus.

Como ejemplo, señaló que pasó seis días por el Tapón del Darién, considerada como la selva más peligrosa del mundo y que los migrantes tienen que cruzar para trasladarse de Colombia hacia Panamá; trayecto que también tienen que seguir los migrantes provenientes de Venezuela.

“Es una selva donde no hay nada. Solo hay agua, pero río fuerte y mucho muerte en el camino, allí hay ladrones, donde violan a las mujeres. Cuando llegamos a México pensamos que llegamos a un paraíso y no es eso, y nos están tratando mal”, indicó Ronald Valeus.

Situación por la cual considera que las autoridades de Estados Unidos deberían hacer una excepción con quienes provienen de Haití e inclusive de quienes son originarios de Venezuela, considerando que vienen de mucho más lejos y padecen mucho más tragedias para llegar aquí.