VIRAL: Tunden a la PROFEPA por ilustración de borrego 'crikoso'

Recientemente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), se ha vuelto blanco de burlas y criticas en redes sociales, tras compartir una ilustración de un borrego cimarrón, la cual a varios les ha resultado 'extraña' y 'fea'.

Con el fin de difundir datos sobre la fauna que habita en México, la PROFEPA, compartió la imagen en su perfil de Facebook, adjuntando algunas características del borrego cimarrón.

La imagen no tardó en llamar la atención de internautas, sin embargo, no por el interés hacia dicha especie, sino por el dibujo que emplearon para ilustrar al animal, pues ni siquiera posee color más que en un cuerno.

Por supuesto, las burlas no se hicieron esperar e incluso algunos teorizaron que 'todo se trataba de una broma', pero al parecer no es así, ya que no es la primera vez que la PROFEPA utilizan dibujos similares.