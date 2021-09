Por más que se les recomendó a los alcaldes que fueran prudentes en la celebración del Grito de Independencia, con una convocatoria en línea para poner el ejemplo y no exponer a la gente con los contagios del funesto COVID, sobre todo por los jóvenes que no han sido vacunados, como que a algunos les entró por una oreja y les salió por otra. Y es que mientras la mayoría de los ediles en los municipios coahuilenses ya van de salida y lo que menos quieren es gastar porque apenas les alcanzará para hacer pagos, y si acaso dejar para los aguinaldos, en el caso de Torreón, por ejemplo, sí habrá fiesta por la noche, así como en Lerdo. Y claro que era de esperarse, pues es el último Grito del actual alcalde de Torreón, uno de los últimos eventos, mientras que para el mandamás de Lerdo, Homero Martínez, que anda con ansias locas pensando en la reelección, es una vitrina con la ciudadanía.

Nuestros subagentes, que ya recorrieron la Plaza Mayor y la Plaza de Lerdo, por los espacios por donde se venderán aguas frescas y frituras con salsa, nos comentan que habrá ceremonia de premiación a los ciudadanos distinguidos con sus familiares, algunas áreas para invitados VIP, bailables, mariachis y canapés, sin faltar la pirotecnia. Mientras, en el Palacio Rosa el formato para la ceremonia será sencillo y totalmente virtual. Se cerraron desde temprano los accesos en cuatro cuadras a la redonda y solo asistirán miembros del Ejército, Guardia Nacional, Policía del Estado y la PAR, todos con cubrebocas antibalas… Digo anti-COVID; no habrá invitados especiales ni convivio, nada más fueron requeridos los representantes del Poder Judicial, del Poder Legislativo, uno que otro diputado local y secretarios. Al terminar, cada quien para su casa.

***

Quien nomás esperaba "la bendición" y que le mostraran el "caminito" hacia La Laguna es el aún alcalde saltillense, Manolo Jiménez Salinas, que el fin de semana estuvo de nueva cuenta en gira artística y aprovechó para a visitar a los priistas de Matamoros y San Pedro, dos de los municipios recuperados por el resucitado RIP… Perdón, PRI, y que el "Chico Maravilla" pretende incluir frecuentemente en sus visitas -que, por lo visto, a medida que pasen los días serán más frecuentes-. Los alcaldes electos Miguel Ángel Ramírez y David Ruiz no hallaban qué hacer, cada uno por su lado, para mostrarle el músculo priista y su poder de convocatoria. Todavía falta para el 2023, pero quién quita y sean correspondidos en su momento, pues hay mucho por hacer en esos sufridos municipios, donde la película "La Ley de Herodes" dicen que se quedó corta, en el sarcasmo, no por otra cosa. Sin embargo, lo que llama la atención es que en cada visita de don Manolo los que aprovechan para manifestarle muestras de apoyo son los empresarios y representantes de algunas cámaras, quienes de broma en broma le han sugerido que vaya rentando casa en la región para que venga más seguido.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de tableta electrónica y que han estado presentes en las encerronas de planeación, nos comentan que si alguien tiene bien claros los ejes sobre los que aplicará un cambio a partir del 1 de enero en Torreón, es el alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda González, quien ya cuenta los días para sentarse en el séptimo piso del edificio más caro de la ciudad y empezar a mandar. Dentro de la lista de políticas públicas que empezarán a cambiar a partir del 2022 está al inicio seguridad, mediante un esquema totalmente ciudadanizado, a través de comités organizados, coordinados e importados directamente desde la "capirucha" del pan de pulque; es una de las prioridades, pero de esos comités a los que sí se les hace caso y se trabaja con ellos, no nada más de adorno, como los consejos que hace años se instauraron con bombos y platillos y no más no funcionaron. Otro de los pendientes que discuten y analizan con los sesudos asesores es la generación de fuentes de empleo, poniéndose a las órdenes de los inversionistas, no nada más teniendo un área de membrete como Fomento Económico con nómina abultada, que imprime folletos, pero sin estrategia ni planeación. Y como no se puede ser lagunero y estar ajeno al tema del agua, un renglón por demás espinoso por la pesada carga de trabajadores sindicalizados, por la ineficiencia técnica y operativa y que no cobra ni el 30 por ciento de lo que factura es el Simas Torreón, donde la cirugía será mayor. De la imagen urbana pues ni hablar, ya que don Román se comprometió a recorrer las calles a temprana hora para inspeccionar que se limpie bien, pues es mucho lo que se paga por magros resultados.

***

Para quienes debido a la falta de reuniones apostaban doble contra sencillo a la desaparición del bloque opositor de "góbers" rebeldes… Perdón, de la Alianza Federalista, pues se llevaron buena sorpresa. Fue el proceso electoral del pasado 6 de junio lo que espació los encuentros político-gastronómicos, pero ya lo dijeron los mandamases de Coahuila y Durango, que la intención es que prevalezca y se puedan seguir analizando las coincidencias en materia fiscal, presupuestal, manejo de la pandemia, regreso a clases y lo que se pueda compartir en el complicado tema de la seguridad, con los mandatarios que se queden y los que se quieran integrar. El anuncio del gobernador de la provincia de Coahuila de que en las próximas semanas habrá una reunión, posiblemente en Saltillo, de despedida para los que ya terminaron su función salió a colación por el encuentro que tuvo el domingo en la ciudad de Soto La Marina con sus homólogos Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán, y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, con los que no dudó en fotografiarse y hacer la publicación en las inestables redes sociales. Y ya entrado en gastos respecto al tema de los "góbers" que entregaron su estado a la "Cuatroté"… Digo, los que ahora son cobijados, defendidos y premiados con embajadas, como el caso del de Sinaloa, el priista Quirino Ordaz Coppel, a decir de los subagentes, con doctorado en la cosa política, no faltó quien dijo "ellos saben si muerden la manzana envenenada" con la que los compensaron por "su buen trabajo", como sucede también con el panista de Nayarit Antonio Echeverría. Claro, ahí también ganó Morena.

***

Tan complicadas están las cosas en Simas Torreón -que ahora que está cerca el cambio de Gobierno, con los constantes adeudos a la Comisión Federal de Electricidad, a la que le paga más de 20 millones de pesos mensuales por el abastecimiento de sus pozos, cárcamos y plantas potabilizadoras- que no quedó otra más que pedir descuento y meses sin intereses. Ahora que se realiza la socialización del proyecto presidencial "Agua Saludable para La Laguna", en la que los Municipios participantes recibirán mil millones de pesos para la reparación de las viejas y agujeradas redes conductoras de agua potable, el jefazo de la paramunicipal también quiere que la CFE les aplique a los pozos urbanos la categoría de pozos agrícolas y su correspondiente tarifa. Es obvio que porque ya va de salida no alcanzará a ver ni los beneficios de la iniciativa presidencial en caso de que se cumpla el anhelo de miles de laguneros y tampoco si la autoridad municipal entrante hace alguna negociación, pero lo que sí es oportuno preguntar es cuándo mostró el mismo interés por hacer eficiente técnicamente y rentable financieramente al organismo operador. Habrá que esperar las sorpresas en el proceso entrega-recepción, porque, dicen, de que las hay, las hay.