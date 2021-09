VIBREMOS POSITIVO

Hoy quiero contarles que esta es una de las semanas más importantes para mi, es más podría decir que es una de las semanas más importantes para la mayor parte de la gente que conozco; Tal vez no todos ustedes lo sepan, pero esta semana, los judíos de todo el mundo festejamos YOM KIPUR, que para nosotros es el día del perdón, en esta fecha nos arrepentimos de todos aquellos pecados que pudimos haber cometido durante el año, y aprovechamos para pedirle perdón a toda la gente que pudimos haber lastimado ya sea voluntaria o involuntariamente durante el año que terminó solo unos días atrás, porque, para nosotros, el año nuevo lo celebramos generalmente en Septiembre ya que nos regimos por el calendario lunar. Ya lo sé, es difícil de entender, tenemos unas fechas un poco complicadas y eso que no les he mencionado que nosotros acabamos de pasar al año 5782 y no al 2022, pero esa es otra historia.

En lo que me gustaría enfatizar el día hoy es en la importancia de hacer las cosas bien durante todo el año y no solamente en las fechas importantes o "sagradas", ¿Porque esperar a que sea esta fecha para pedirle perdón a alguien que pudimos haber lastimado?, y más importante aún, ¿Porque esperar todo un año para arrepentirnos de algo que hicimos mal?, si bien es importante tener una fecha especialmente diseñada para este fin, ya que si no mucha gente no lo haría nunca, de esta manera por lo menos están obligados a hacerlo una vez al año; Lo ideal sería que todos nos propusiéramos durante todos los días de nuestra vida a no herir a nadie para no tener que andar pidiendo perdón después , sin embargo, la religión es muy sabia, ya que muchas veces hacemos cosas sin pensar que pudieron haber lastimado a alguien y nosotros no nos enteramos, es por eso que se acostumbra a que pidamos perdón a todos nuestros conocidos, por si alguna vez hicimos algo que pudo haber lastimado a alguien sin nosotros saberlo.

Justamente hoy leí un relato que me hizo pensar acerca de como muchas veces desperdiciamos los momentos y las oportunidades que se nos presentan en la vida y me hizo relacionarlo con esta semana de reflexión que estoy viviendo por YOM KIPUR, el relato decía lo siguiente:

Imagínate que cada día te despiertas y en tu cuenta de banco hay $84,600 dólares, pero cada noche antes de dormirte ese dinero desaparece automáticamente de tu cuenta, sin importar si lo gastaste durante el día o no, pero a ti no te importa porque sabes que al día siguiente te despertaras y en tu cuenta de banco habrán nuevamente $84,600 dólares, lo más seguro es que durante el día hagas el intento por gastarte todo ese dinero en cosas que quieres, que te gustan, en cosas para tus seres queridos, en darte a ti y a los tuyos momentos de felicidad y no importa que te lo acabes, lo harás con gusto pues dentro de ti sabes que al otro día los vas a volver a tener y lo importante es disfrutarlos al máximo el día de hoy.

Ahora, ¿Qué pasaría si te dijera que lo que tienes asegurado cada día no son $84,600 dólares sino 84,600 segundos? y estos se renuevan cada día, ¿No debemos de hacer lo mismo? Invertirlos en nuestra felicidad, en hacer felices a nuestros seres queridos, en pedir perdón y perdonar a todas aquellas personas que lastimamos o que nos lastimaron ya sea queriendo o sin querer. Todos los días tenemos todo el tiempo para hacer las cosas bien, para disfrutar, para maravillarnos, para apreciar lo bueno que la vida nos da y compartirlo con los que más queremos.

¿Porqué guardar esas emociones, vivencias, experiencias y alegrías para ocasiones importantes si podemos hacerlo todos los días?, y en especial en esta fecha, ¿Porqué esperar hasta este día para pedir perdón o arrepentirnos de las cosas que se salieron de nuestro control? Recordemos que tenemos 84,600 segundos todos los días para hacerlo.

Y, ¿Quién sabe? Probablemente sea ese gesto lo que haga que alguien pase de tener el peor día de su vida a tener el mejor día de su vida gracias a ti.

¿NO VALDRÍA LA PENA INTENTARLO?

