No habrá reclusos preliberados en Coahuila, revela secretaria de Seguridad Pública

Ningún recluso de los Centros Penitenciarios de Coahuila podrá ser beneficiado con el decreto de preliberaciones por parte del gobierno federal para despresurizar el sistema penitenciario en México, reveló la secretaria de Seguridad Pública, Sonia Villarreal Pérez.

Por lo anterior, explicó que luego de aprobarse el decreto, el estado se sumará a la comisión para definir en los siguientes meses el procedimiento para liberar a estos reclusos.

Añadió que de acuerdo con el decreto, se encuentran aquellos que hayan sido víctimas de tortura, así como los que no hayan recibido sentencia en 10 años y adultos mayores en situación de vulnerabilidad por enfermedad crónico – degenerativa.

Reveló que hubo un decreto presidencial sobre preliberaciones, donde participará en una comisión a la que se integró Coahuila, en la que se estará trabajando para ir paso a paso lo que se vaya a definir.

“Tienen hasta el mes de diciembre, si no me equivoco, y en enero se va a dar el veredicto, sin embargo, quiero decirles que Coahuila no cuenta con ninguna persona privada de la libertad que entre en el esquema establecido en este decreto”, manifestó.

Indicó que a la fecha no se cuenta con ninguna persona que entre en este marco, es decir, no se cuenta con ninguna persona privada de la libertad a quien se le haya acreditado el delito de tortura mediante el Protocolo de Estambul.

Aunado a lo anterior, dijo que tampoco que haya sido procesado por más de diez años sin recibir sentencia, ni una persona privada de la libertad de más de 60 años de edad sentenciado por delitos no graves, ni mayores de 75 años de edad con enfermedades graves.