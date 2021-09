Autoridades impiden paso peatonal, tras cierre de vialidad para Fiestas Patrias en Saltillo

Luego de que el día de ayer fuera cerrado el paso vehicular en calles aledañas a la Plaza de Armas, lugar donde se llevará a cabo el festejo virtual de las Fiestas Patrias en Saltillo, varios ciudadanos se manifestaron inconformes, luego de que las autoridades de seguridad además impidieron el paso peatonal a quienes requerían transitar por el lugar.

Fue la mañana de ayer que un abogado, quien prefirió no dar sus generales, el cual tenía que llegar a unas oficinas dentro del área restringida, le fue impedida la entrada, por lo que al exigir su derecho al paso, las autoridades de seguridad incluso lo quisieron llevar detenido.

Fue cerca de las siete de la mañana que las calles se encontraron resguardadas por las autoridades de la Policía Municipal y por elementos de la Policía Estatal

Por su parte Brenda de la Peña, abogada de Saltillo y quien vive dentro del cuadro del centro histórico de la ciudad, lamentó que además el paso es reducido en algunos lugares, mientras en otros está completamente cerrado, por lo que el paso a transeúntes se ha hecho a criterio de los elementos.

“Lo anterior provoca pérdidas económicas en los comercios como cada año, no obstante, se desconoce porque desde antes se hace el cierre, mientras que el derecho de paso dentro de la constitución no debe ser limitado, siempre y cuando no obstruya las funciones”, dijo.

Además, vecinos del lugar, así como comerciantes y dueños de estacionamientos, se manifestaron inconformes, pues los elementos no dejaban pasar.

Cabe destacar que el cierre a la circulación vehicular en las calles de Hidalgo esquina con De la Fuente, Juárez esquina con Bravo y Ocampo esquina con Zaragoza, se aplicarán hasta el jueves 15 de septiembre a las 00:00 horas